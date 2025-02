Am Valentinstag Emma Heming-Willis ehrt „schönste Liebesgeschichte“ mit Bruce Willis

Bruce Willis und Emma Heming-Willis sind seit 2009 Mann und Frau. (stk/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 18:30 Uhr

Emma Heming-Willis hat ihrem Ehemann Bruce Willis am Valentinstag ein liebevolles Bild aus vergangenen Tagen gewidmet.

Emma Heming-Willis (46) hat den Tag der Liebe am 14. Februar für eine rührende Geste zu Ehren ihres Ehemanns Bruce Willis (69) genutzt. Am Valentinstag veröffentlichte die Frau des Hollywoodstars auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss, der gerade aufgrund seines nicht perfekten Bildausschnitts umso authentischer und emotionaler wirkt. Zu sehen ist darauf der verschmitzt lächelnde Mund des Schauspielers im Vordergrund. Dahinter und an dessen Schulter gelehnt, befindet sich das Gesicht von Heming-Willis. Im Moment der Aufnahme scheint sie sich gerade köstlich amüsiert zu haben – ihr herzliches Lachen spricht Bände.

Zu dem intimen Bild aus unbeschwerten Zeiten des Paares schrieb sie lediglich eine Gleichung: "Du + Lachen = Meine schönste Liebesgeschichte". In einer Instagram-Story legte sie mit einem ebenfalls undatierten Foto nach. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme drückt ihr Bruce Willis gerade einen dicken Schmatzer auf die Wange. Als musikalische Untermalung ist der Song "Sky's the Limit" von Notorious B.I.G. zu hören.

Der Action-Star wird bald 70 Jahre alt

Seit 2009 sind Bruce Willis und seine Emma nun schon verheiratet, er hat mit ihr die Töchter Mabel (12) und Evelyn (10). In rund einem Monat, am 19. März, wird der ehemalige Hollywoodstar 70 Jahre alt. In der Traumfabrik ist er nun jedoch schon seit mehreren Jahren nicht mehr tätig.

Der traurige Grund: Im Jahr 2022 hatte die ganze Familie bekannt gegeben, dass bei dem "Stirb langsam"-Helden die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert worden ist und er sich deshalb von der Schauspielerei zurückziehen muss. Ein Jahr später wurde dann die genauere Diagnose veröffentlicht: Frontotemporale Demenz, eine fortschreitende Erkrankung, die zur Verkümmerung der Frontal- und Temporallappen des Gehirns führt. Dies kann wiederum zu Sprachproblemen, emotionalen Problemen und Persönlichkeitsveränderungen führen.