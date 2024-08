Sie ist offenbar ein großer Fan Emma Roberts möchte unbedingt Britney Spears spielen

Emma Roberts (l.) kennt ein ganzes Britney-Spears-Album auswendig. (wue/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 23:18 Uhr

Emma Roberts ist offenbar ein riesiger Fan von Britney Spears. Für die Nichte von Julia Roberts würde sich ein Traum erfüllen, wenn sie die Sängerin auf der Leinwand spielen dürfte.

Auch Stars sind nicht selten Fans anderer Größen des Showgeschäfts. Mit Rollen in Serien wie "American Horror Story" oder Filmen wie "Wir sind die Millers" hat sich Emma Roberts (33) schon lange einen Namen gemacht. Die Tochter von Schauspieler Eric Roberts (68) sowie Nichte von Hollywoodstar Julia Roberts (56) scheint zudem eine große Anhängerin von Britney Spears (42) zu sein. Das deutet Roberts jetzt im Gespräch mit dem Magazin "Cosmopolitan" an. Sie wäre demnach ganz verzückt, wenn sie den Popstar spielen dürfte.

Und die Gelegenheit könnte sich tatsächlich ergeben. Anfang August wurde bekannt, dass Spears ein eigenes Biopic bekommen soll. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtete, habe sich Universal Pictures Rechte an der 2023 erschienen Autobiografie der Sängerin, "The Woman in Me", gesichert. "Wicked"-Regisseur Jon M. Chu (44) und der Produzent Marc Platt (67) sollen mit dem Projekt verknüpft sein. Spears schien das Vorhaben zu bestätigen und deutete auf der Social-Media-Plattform X an, offenbar direkt involviert zu sein

"Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass es vielleicht wahr wird"

Vor einigen Wochen hatte eine ehemalige Assistentin von Spears dann Roberts ins Spiel gebracht. Jene sagte dem Promi-Portal "TMZ", dass die 33-Jährige ihrer Ansicht nach eine wunderbare Wahl für die Rolle der Sängerin wäre. "Ich liebe ihre Assistentin", habe sich Roberts gedacht, als sie davon erfahren hatte. Weiter erzählt die Schauspielerin: "Ich meine, es ist mein wahrhaftiger Traum, Britney Spears zu spielen. Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass es vielleicht wahr wird."

Roberts erzählt davon, wie sie sich damals einschloss und Spears' viertes Studioalbum aus dem Jahr 2003 hörte: "Ich erinnere mich, dass ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen habe, 'In the Zone' hörte und mir sagte: 'Ich kann diesen Raum nicht verlassen, bevor ich nicht jedes Wort auswendig gelernt habe.'" Und damit nicht genug. Die US-Amerikanerin ist seit Ende 2020 Mutter eines Jungen. "Ich singe meinem Sohn in der Badewanne ständig Britney vor", erzählt sie. "Ich denke immer: 'Gott, er muss denken, dass ich so seltsam bin.'"