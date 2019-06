Emma Schweiger & Co.: Die Kinder der Stars früher und heute (2)

Sonntag, 30. Juni 2019 22:13 Uhr

Promi-Kinder sind meist schon im Kindesalter Teil der High-Society und wachsen vor den Kameras der Welt auf. So manchen heutigen Star kennt man daher oft schon als Mini-Version ihrer Eltern, wie beispielsweise Valentin (23), Luna (22), Lilli (20) und Emma Schweiger (16).

Valentin

Valentin Florian Schweiger ist das älteste Kind und einziger Sohn von Ex-Model Dana Schweiger (51) und Schauspieler-Produzent Til Schweiger (55). Sein erster Vorname ist auch der zweite Vorname seines Vaters. Das licht der Welt erblickte der heute 23-jährige am 17. September 1995 in Berlin. Bereits im zarten Alter von nur zwei Jahren spielte er das erste Mal neben seinem Vater. Sein Debüt gab er in „Knockin‘ on Heavens Door“ und spielte 2007 in der Rolle des jungen ‚Ludo‘ in „Keinohrhasen”.

Quelle: instagram.com

Valentin meidet die Öffentlichkeit jedoch eher und agiert daher meist lieber hinter der Kamera. Auch aus den sozialen Medien hält er sich zurück, so ist er bei verschiedenen Netzwerken schlicht nicht aufzufinden oder inaktiv. Nach der Trennung der Eltern 2014 lebte Valentin mit zwei seiner Schwestern bei Vater Til in den Elbvororten. Gerüchten zufolge soll er später jedoch zu seinen Großeltern nach Seattle gezogen sein. Beruflich kann sich der älteste Schweiger-Spross, laut einem Interview von Vater Til gegenüber der „Zeit” 2018, eine Ausbildung zum Kameramann oder Koch vorstellen.

Luna

Luna Marie Schweiger ist die älteste Tochter des Ex-Ehepaares Schweiger und wurde am 11. Januar 1997 in Berlin geboren. Ihr Filmdebüt gab sie 2007 mit einer kleinen Rolle in dem Film „Keinohrhasen”, wo Luna die junge Anna spielte. Zwei Jahre später bekam sie ihre erste Hauptrolle in „Phantomschmerz”. Darauf folgten zwei kleine Rollen in „Zweiohrküken” und „Kokowääh”, sowie die Moderation der Tiersendung „Die Pfotenbande” mit ihren beiden Schwestern. Eine weitere Hauptrolle, an der Seite ihres Vaters, spielte die blonde Schönheit 2012 in „Schutzengel”.

Quelle: instagram.com

Auch im Hamburger Tatort war sie schon einige Male als ‘Lenny’, Tochter des Kommissars ‘Nick Tschiller’, zu sehen. Neben ihren Tätigkeiten als Schauspielerin nahm sie auch schon an der ein oder anderen Show teil, wie beispielsweise bei „Dance, Dance, Dance”. In ihrer Freizeit ist Luna erfolgreich als Springreiterin auf nationalen Turnieren unterwegs. Mittlerweile lebt die 22-jährige in Paris und studiert dort Wirtschaft, wie Papa 2018 in einem Interview verriet.

Quelle: instagram.com

Lilli

Jungschauspielerin Lilli Camille Schweiger wurde am 17. Juli 1998 in Berlin geboren. Ihr Schauspieldebüt gab sie, wie ihre Schwestern, 2007 im Film „Keinohrhasen”, wo sie eine kleinere Nebenrolle namens Sacha spielte. Als diese war sie 2009 auch in der Fortsetzung zu sehen. Gemeinsam mit ihren Schwestern moderierte sie später eine Tiersendung, danach blieb es vorerst etwas ruhiger um Lilli. Die wie Mädchenversion ihrer Mutter aussehende Frau sprach 2013 in einem Interview darüber, eher in Mamas Model-Fußstapfen treten zu wollen. Im selben Jahr war sie sogar Kampagnen-Gesicht der Marke „Roma e Toska” für die Herbst-Winter-Saison.

Quelle: instagram.com

Gerüchten zufolge waren die Eltern von dieser Karriere jedoch nicht allzu angetan. In der Buddy-Komödie „Hot Dog” kehrte sie 2018 doch auf die Leinwände zurück. Lilli spielte dort die Tochter von Hauptrolle ‘Luke’, der passenderweise von Til Schweiger dargestellt wurde. Anschließend spielte sie im Film „Klassentreffen 1.0” neben ihrem Vater, Samuel Finzi (53) und Milan Peschel (51) eine der Hauptrollen. Letztes Jahr gab Til in einem Interview an, dass Lilli eine Ausbildung zur Goldschmiedin anstrebe.

Quelle: instagram.com

Emma

Die wohl bekannteste unter den Schweiger-Kindern ist Emma Tiger Schweiger, die am 26. Oktober 2002 in Los Angeles geboren wurde. Im Film „Barfuss” spielte sie mit nur 5 Jahren schon eine kleine Statistenrolle. Das große Schauspieldebüt gab Emma sie 2007 in „Keinohrhasen” als Schauspielerinnen-Tochter ‘Cheyenne Blue’, die sie auch in der Fortsetzung spielte. Daraufhin war sie auch in „Männerherzen” nebst Vati und Christian Ulmen (43) zu sehen. Die erste Hauptrolle spielte sie dann als ‘Magdalena’ in „Kokowääh”, die sie ein Jahr später auch in der Fortsetzung darstellte.

Quelle: instagram.com

Zwischendrin moderierte sie gemeinsam mit ihren Schwestern eine Tiersendung, warb mit Papa für einen Online-Filmverleih und übernahm eine Sprechrolle im Animationsfilm „Keinohrhase und Zweiohrküken”. Neben unter anderem Dieter Hallervorden (83) stand die heute 16-jährige 2014 für den Erfolgsfilm „Honig im Kopf” vor der Kamera und moderierte 2015 die Sendung „Das Spiel beginnt” mit Johannes B. Kerner (54) im ZDF. Die nächste Hauptrolle folgte auf dem Fuße: In der Kinderbuchverfilmung „Conni & Co.” und dessen Fortsetzung spielte sie die Titelrolle. Seit 2016 ist die Jüngste des Schweiger-Clans übrigens auch noch Taufpatin des Kreuzers „AIDAprima”.

Quelle: instagram.com

Emma lebt, nach eigenen Angaben, vegan und warb 2018, im Rahmen einer PETA-Kampagne, auch für diesen Lebensstil. Ihre Aktivitäten konnte man bisher ganz gut auf Instagram verfolgen, bis sie plötzlich einen Cut machte und alle Beiträge von ihrem Account entfernte. Mittlerweile lässt sie sich aber doch ab und an wieder in den Instagram-Storys blicken. Nach der Scheidung der Eltern war Emma die Einzige, die bei Dana in den USA blieb, wo sie auch heute noch lebt. Die beiden sollen aber häufig im Haus von Til zu Gast sein, unter anderem angeblich, als ihr eigenes Haus Ende letzten Jahres von den Waldbränden in Kalifornien bedroht war. Beruflich weiß die heranwachsende Frau, laut Papa Til, noch nicht so richtig in welche Richtung es für sie gehen soll.