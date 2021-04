Emma Stone ist „Cruella“: Der neue Trailer!

Emma Stone ist "Cruella": Der neue Trailer!

07.04.2021 21:00 Uhr

Oscar-Gewinnerin Emma Stone zieht im Live-Action-Spektakel "Cruella" alle Punk-Rock-Register und krempelt die von Oscar-Preisträgerin Emma Thompson beherrschte Londoner Modewelt einmal komplett um...

Man darf sich freuen auf einen Film über die rebellischen Anfangstage der gefürchteten Cruella de Vil. Ein Duell der Grandes Dames der Fashionwelt – rockig, unterhaltsam und absolut en vogue!

Emma Thompson als Gegenspielerin

In der Rolle der notorisch modebewussten wie gewissenlosen Cruella ist Academy Award-Gewinnerin Emma Stone („La La Land“) zu sehen. Ihre Gegenspielerin in dem Mode-Duell wird von der zweifachen Oscar-Gewinnerin Emma Thompson („Howards End“, „Sense & Sensibility“) gespielt. In weiteren Rollen sind Paul Walter Hauser („I, Tonya“), Joel Fry („Yesterday“), Kirby Howell-Baptiste („Killing Eve“) und Mark Strong („Kingsman: The Golden Circle”) zu sehen.

Darum geht’s in „Cruella“

Endlich wird das Geheimnis um die rebellischen Anfänge der berüchtigten Cruella de Vil gelüftet! London in den 1970er Jahren: Inmitten der Punkrock-Revolution versucht sich die clevere Trickbetrügerin Estella (Emma Stone) mit ihren kreativen Looks einen Namen zu machen.

Gemeinsam mit zwei jungen Dieben als „Partner in Crime“ streift sie durch Londons Straßen, bis sie eines Tages durch ihre auffälligen Designs das Interesse der Baronin von Hellman (Emma Thompson) auf sich lenkt. Eine Modelegende – umwerfend schick und an Eleganz kaum zu übertreffen. Doch die Begegnung der beiden ungleichen Frauen setzt eine Reihe von Ereignissen und Enthüllungen in Gang, die dazu führen, dass Estella ihre dunkle Seite nach Außen kehrt und sie zur gefürchteten und rachsüchtigen Cruella de Vil werden lässt, der im Konkurrenzkampf um das perfekte Design alle Mittel recht sind.

Geplanter deutscher Kinostart: 27. Mai 2021 im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany