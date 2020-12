17.12.2020 11:03 Uhr

Emmanuel Macron positiv auf das Coronavirus getestet

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor hatte er erste Symptome gezeigt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (42) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht laut französischen Medienberichten aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Élysée-Palastes hervor. Macron habe den Test gemacht, nachdem er erste Symptome gezeigt habe, heißt es.

Wie es die geltenden Vorschriften in Frankreich vorsehen, werde sich der Präsident für sieben Tage in Quarantäne begeben. Macron werde während dieser Zeit weiter von zuhause aus arbeiten, so das Statement. Welche Symptome Macron hat, ist noch nicht bekannt.

