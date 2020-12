23.12.2020 11:18 Uhr

Emmy Russ soll sich bei “Berlin- Tag und Nacht“ selbst spielen

Emmy Russ wird bei ''Berlin-Tag und Nacht'' ihr Comeback feiern. Zuletzt machte die Blondine bei ''Promi Big Brother'' durch ihre herrlich vulgäre Art auf sich aufmerksam.

Insbesondere bei den männlichen Zuschauern kam Emmy Russ (21) zuletzt bei “Promi Big Brother“ ausgesprochen gut an. Kein Wunder, immerhin hat die Blondine ja auch keine Hemmungen, sich vor der Kamera so freizügig zu zeigen, wie es eben erlaubt ist. Auch aus ihren sexuellen Vorlieben hat Emmy während der Show kein Geheimnis gemacht.

TV-Karriere nach dem Schulabbruch

Bei “Berlin-Tag und Nacht“ wird das Model die Fantasien der Männer nun auch weiterhin beflügeln. Bereits 2015 war Emmy Russ in dem Reality-Format zu sehen. Nachdem sie damals die Schule geschmissen hatte, spielte die heute 21-Jährige in mehreren Folgen eine Teenagerin namens “Nina Nockel“. Nun, im zweiten Anlauf, darf Emmy sich selbst spielen.

Gastrolle in der “Schnitte“

Das bestätigte ein RTLZwei Sprecher zunächst gegenüber der “Bild“. Ob sie dabei auch so vulgär auftreten wird, wurde aber noch nicht verraten. So würde sie jedenfalls insbesondere männliche Zuschauer vor die Bildschirme locken. Fest steht bisher aber nur, dass sie eine Gastrolle im Kult-Friseursalon “Schnitte“ bekommen soll. Neben BTN konnte Emmy Russ Berichten zufolge aber auch noch einen anderen TV-Job an Land ziehen.

Emmy soll bei “Promis unter Palmen“ dabei sein

In der neuen Staffel von “Promis unter Palmen“ soll die 21-Jährige demnach ebenfalls mit von der Partie sein. Die Show soll wie auch schon beim letzten Mal wieder im heißen Thailand gedreht werden. Demnach wird Emmy also wieder ausreichend Gelegenheit haben, nackte Haut zu zeigen. Offiziell bestätigt wurde ihre Teilnahme bisher aber noch nicht. (JuC)