19.09.2020 13:00 Uhr

Emmys 2020: Preisübergabe im Seuchenschutzanzug

Bei der Verleihung der Primetime Emmys in der Nacht auf Montag werden speziell entworfene Smoking-Seuchenschutzanzüge zum Einsatz kommen.

Wenn hierzulande in der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21. September) die Verleihung der Emmy Awards zu sehen ist, erwarten die Zuschauer ungewöhnliche Anblicke. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Preisverleihung, moderiert von Jimmy Kimmel (52), komplett virtuell stattfinden. Einigen Gewinnerinnen und Gewinnern soll laut US-Sender ABC aber dennoch der Emmy Award live überreicht werden – und zwar in Seuchenschutzanzügen in Smoking-Optik. Ein Bild der schwarzen Ganzkörper-Anzüge veröffentlichte ABC via Instagram.

Quelle: instagram.com

Als Begründung für diese Maßnahme zitiert die „New York Post“ einen der Produzenten mit den Worten: „Das ist nicht nur ein lustiger und pietätloser Anblick, es gewährleistet auch die Gesundheit und Sicherheit all unserer Gewinner und Laudatoren.“

Bei der 72. Ausgabe der Primetime Emmy Awards gelten zwei HBO-Produktionen als Favoriten: In den Hauptkategorien (ohne die technischen Kategorien) haben „Watchmen“ und „Succession“ elf beziehungsweise zehn Nominierungen abgestaubt, gefolgt von der Netflix-Serie „Ozark“ mit neun und „The Marvelous Mrs. Maisel“ von Amazon Prime Video mit acht potentiellen Gewinnchancen.

