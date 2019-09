Emmys: „Game Of Thrones“ räumt ab – Hier sind alle Gewinner

Die Emmys sind die begehrtesten TV-Preise der Welt. In der Nacht zum 23. September fand die Verleihung bereits zum 71. mal statt. Dabei räumte vor allem „Game of Thrones“ ab. Kein Wunder, die Serie zählt schließlich zu den erfolgreichsten Fernseh-Produktionen aller Zeiten.

Vergangenen Abend wurde die Crew der Erfolgs-Serie ganze zwölf mal auf die Bühne in Los Angeles gerufen. Dabei wurde die die Reihe unter anderem als beste Drama-Serie gekürt. Zudem erhielt Peter Dinklage (50) die Trophäe für den besten Nebendarsteller in einer Drama- Serie. Bester Hauptdarsteller in dieser Klasse wurde übrigens Billy Porter (50) zu sehen in „Pose“ sowie Jodie Comer (26) aus der Serie „Killing Eve„. Unter den Dutzend Emmys gab für „GoT“ außerdem Auszeichnungen in diversen Nebenkategorien.

Preise in 120 Kategorien

Schon in den Jahren 2015 und 2016 staubte der Cast zwölf Emmy-Trophäen ab. Damit setzt die Serie also auch in diesem Jahr ihren eigenen Rekord fort. Der Preis wird in insgesamt 120 Rubriken verliehen.

Zu dem Abräumern des Abends zählte auch der Emmy-Gewinner für die beste Comedy-Serie „Fleabag„. Mit Phoebe Waller-Bridge (34) stellte die Briten-Serie die beste Nebendarstellerin einer Comedy-Serie.

Zu den weiteren Gewinnern gehörten die Serien „Chernobyl“ und „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „Ozark“. Billy Porter gewann als erster offen homosexueller Mann in der Kategorie bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie für seine Rolle in „Pose“.

Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24 000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala, in diesem Jahr zum vierten Mal in der Geschichte ohne Moderator, stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt.

Zusammengezählt mit den Nebenkategorien sammelte der Premium-Kabelfernsehsenders HBO mit 34 die meisten Trophäen ein, dahinter folgte der Streamingdienst Netflix mit 27, Amazon mit 15, National Geographic mit 8 und der TV-Sender NBC mit 7. (dpa/KT)

Die wichtigsten Gewinner der Emmy Awards

Beste Drama-Serie

Game Of Thrones

Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie

Billy Porter („Pose“)

Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie

Jodie Comer („Killing Eve“)

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie

Peter Dinklage („Game of Thrones“)

Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie

Julia Garner („Ozark“)

Bestes Drehbuch für eine Drama-Serie

„Succession,“ „Nobody Is Ever Missing,“ Hbo (Jesse Armstrong)

Beste Regie für eine Drama-Serie

„Ozark,“ „Reparations,“ Netflix (Jason Bateman)

Beste Comedy-Serie

Fleabag

Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie

Bill Hader („Barry“)

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie

Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“)

Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie

Tony Shalhoub („The Marvelous Mrs. Maisel“)

Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie

Alex Borstein („The Marvelous Mrs. Maisel“)

Bestes Drehbuch für eine Comedy-Serie

„Fleabag,“ „Episode 1,“ Prime Video (Phoebe Waller-Bridge)

Beste Regie für einer Comedy-Serie

„Fleabag,“ „Episode 1,“ Prime Video (Harry Bradbeer)

Beste Mini-Serie

Chernobyl

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film

Jharrel Jerome („When They See Us“)

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie Oder TV-Film

Michelle Williams („Fosse/Verdon“)

Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film

Ben Whishaw („A Very English Scandal“)

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film

Patricia Arquette („The Act“)

Bestes Drehbuch für eine Mini-Serie oder TV-Film

„Chernobyl,“ Hbo (Craig Mazin)

Beste Regie für einer Mini-Serie oder TV-Film

„Chernobyl,“ Hbo (Johan Renck)

Bester TV-Film

Black Mirror: Bandersnatch