Seit 2015 ein Paar Emmys: Seltener Paarauftritt von Sarah Paulson und Holland Taylor

Sarah Paulson und Holland Taylor (r.) bei der Emmy-Verleihung auf dem roten Teppich. (mia/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 12:40 Uhr

So sieht man das Paar selten: Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung haben Sarah Paulson und Holland Taylor gemeinsam für die Fotografen posiert. Die beiden sind bereits seit 2015 zusammen.

Holland Taylor (81) und Sarah Paulson (49) haben bei der 76. Emmy-Verleihung am Sonntag einen seltenen Auftritt als Paar auf dem roten Teppich hingelegt. Für die Fotografen posierten die beiden vor dem Peacock Theater in Los Angeles miteinander. Paulson positionierte sich dafür schrägt hinter Taylor und legte ihr zärtlich die Hand auf den Rücken.

Paulson war für ihre Rolle in der Serie "Mr. & Mrs. Smith" als "Beste Gast-Schauspielerin" nominiert gewesen. Sie trug ein blaues Kleid mit einer weißen Schleife an der schwarzen Schleppe und funkelnde Ohrringe.

Ihre Partnerin erschien in einem cremefarbenen Hosenanzug mit zwei silbernen Broschen am Revers. In der US-Sitcom "Two and a Half Men" war sie von 2003 bis 2015 als Evelyn Harper, die Mutter von Alan Harper (gespielt von Jon Cryer, 59) und dessen Bruder Charlie (Charlie Sheen, 59), zu sehen. 2005, 2007, 2008 und 2010 war sie dafür als beste Nebendarstellerin für den Emmy nominiert.

Das Geheimnis ihrer Liebe: Eigene Häuser

Das Paar ist seit 2015 zusammen. Anfang des Jahres hatte Paulson verraten, dass das Geheimnis ihrer dauerhaften Liebe darin besteht, in getrennten Häusern zu leben. "Holland und ich, wir verbringen viel Zeit miteinander, aber wir leben nicht im selben Haus", sagte sie im Mai in einer Folge des "Smartless"-Podcasts. "Wir sind jetzt schon sehr lange zusammen, und ich glaube, das hat zum Teil damit zu tun, dass wir zusammen sind, wenn wir es wollen, und nicht, wenn wir es nicht wollen."

Ähnlich äußerte sich Taylor einige Monate vorher gegenüber der "New York Post": Demnach machen die beiden auch viele Dinge getrennt voneinander, "damit jede wirklich sein kann wie sie ist". So verbringe Paulson oft Zeit mit Freunden, während Taylor gerne alleine sei. "Also ist es ein gutes Gleichgewicht", erklärte sie.