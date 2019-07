Emojis 2019: Das sind die neuen!

Mittwoch, 17. Juli 2019 07:25 Uhr

Emojis: Die Höhlenmalereien der Neuzeit. Das kann man feiern, denn heute ist Welt-Emoji-Tag! Aus diesem Anlaß präsentierte Apple heute eine Auswahl ganz neuer Emojis, die in diesem Herbst kommen und enthüllt die neuesten Designs, die noch mehr Vielfalt auf die Tastatur bringen sowie lustige und spannende Ergänzungen in beliebten Kategorien wie Essen & Trinken, Tiere & Natur, Aktivität und Smileys & Personen.

Durch ein umfangreiches Update des Haltende-Hände-Emojis, das typischerweise zur Darstellung von Paaren und Beziehungen verwendet wird, können Nutzer nun jeden beliebigen Hautton und Geschlecht aus mehr als 75 möglichen Kombinationen wählen, um händehaltende Paare noch mehr individualisieren zu können.

Nach Apples Vorschlag an das Unicode-Konsortium im vergangenen Jahr mehr Emojis für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einzuführen, werden ein neuer Blindenhund, ein Ohr mit Hörgerät, Rollstühle, eine Arm- und eine Beinprothese in der Emoji-Tastatur erhältlich sein. Die Vielfalt in all ihren unterschiedlichen Formen zu feiern ist ein wesentlicher Bestandteil der Werte von Apple und diese neuen Optionen helfen, eine große Lücke in der Emoji-Tastatur zu schließen.

Viele zusätzliche Emoji-Kategorien erhalten Updates, beispielsweise mit einem neuen gähnenden Smiley, einem einteiligen Badeanzug, neuen Lebensmitteln wie Waffeln, Falafel, Butter und Knoblauch und neuen Tieren wie Faultier, Flamingo, Orang-Utan und Stinktier.

59 neue Emoji-Designs werden diesen Herbst mit einem kostenlosen Software-Update für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch erhältlich sein.

Tausende von Emojis sind derzeit verfügbar, darunter emotionale Smileys, geschlechtsneutrale Charaktere, eine Vielzahl an Berufen, verschiedene Bekleidungsoptionen, Lebensmittelarten, Tiere, Fabelwesen und mehr. Neue Emojis werden basierend auf den genehmigten Zeichen in Unicode 12.0 erstellt.