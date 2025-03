Stars Emotionaler Instagram-Post: Justin Bieber dachte, er würde ‚ertrinken‘

Bang Showbiz | 17.03.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger sorgt mit einem gefühlvollen Instagram-Geständnis für Aufsehen.

Justin Bieber schüttet seinen Fans auf Instagram das Herz aus.

Der 31-jährige Sänger stand zuletzt monatelang im Mittelpunkt von Spekulationen über seine körperliche und geistige Gesundheit. Nun teilte er einen emotionalen Beitrag, in dem er über die widersprüchlichen Gefühle reflektierte, die er hat, wenn er negative Emotionen aufgrund seiner Kindheitserfahrungen ausdrückt.

In seiner Instagram-Story schrieb der Popstar: „Mir wurde immer gesagt, als ich ein Kind war, dass ich nicht hassen sollte. Aber es ließ mich fühlen, als hätte ich nicht das Recht dazu, also habe ich niemandem gesagt, dass ich es hatte. Was mich fühlen ließ, als würde ich ertrinken, weil ich mich unsicher fühlte, es anzuerkennen.“

Der Chartstürmer fügte hinzu: „Ich denke, wir können Hass nur loslassen, indem wir zuerst anerkennen, dass er da ist. Wie könnten wir keinen Hass empfinden aufgrund all des Schmerzes, den wir erfahren haben?“ Zu seinem nachdenklichen Beitrag teilte der ‚Peaches‘-Interpret den Song ‚I Hate U‘ von SZA.

Erst vor wenigen Tagen hatte Justin seinen Instagram-Followern mitgeteilt, dass er sich wie ein „Betrüger“ fühlte und mit dem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen hatte. „Die Leute haben mir mein ganzes Leben lang gesagt: ‚Wow, Justin, du verdienst das.‘ Und ich habe mich persönlich immer unwürdig gefühlt, wie ein Betrüger, als die Leute mir sagten, ich verdiene etwas“, gestand er. An den meisten Tagen habe sich der Musiker „unvorbereitet und unqualifiziert“ gefühlt.

Letzten Monat wies sein Vertreter Spekulationen über Justins Gesundheitszustand zurück und betonte, dass Gerüchte, der ‚Baby‘-Künstler habe harte Drogen genommen, „absolut nicht wahr“ seien. Der Sprecher fügte gegenüber ‚TMZ‘ hinzu: „Es ist ermüdend und erbärmlich und zeigt, dass die Leute trotz der offensichtlichen Wahrheit weiterhin negative, anstößige, schädliche Narrative am Leben erhalten wollen.“