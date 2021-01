30.01.2021 09:40 Uhr

„Empire“-Star Taraji P. Henson entkam so dem Tod

Taraji P. Henson phantasierte in ihrem Kopf darüber, sich selbst zu erschießen.

Die „Empire“-Schauspielerin schockierte kürzlich mit ihrer Beichte, dass sie während der Coronavirus-Pandemie kurz davor stand, sich das Leben zu nehmen.

Wilde Gedankenspiele

Im Gespräch mit „Daily Pop“ enthüllt Taraji P. Henson nun weitere Details über ihr wildes Gedankenkarussell, das sie fast zum Suizid getrieben hätte. „Ich ging schlafen und stellte mir weiter diese Waffe vor. Ich wusste, dass ich es aus meinem Kopf bekommen musste“, offenbart Taraji. „Ich wusste, dass ich es teilen musste, denn wenn nicht, dann würde ich es für mich selbst behalten. Und dann denkst du zu viel darüber nach und es wird zu einem Plan.“

Der Freundin anvertraut

Schließlich vertraute sich die Darstellerin ihrer guten Freundin Tracie Jade an, mit der sie seit der Schule durch dick und dünn geht. Bis heute hilft ihr Tracie dabei, nicht erneut in Depressionen zu verfallen. Dies fange bereits mit ihrer Sprache an. „Mein Wort ist ‚verärgert‘“, verrät die 50-Jährige. „Und sie meinte ‚Ändere es zu einem anderen Wort.‘ Sie zwang mich dazu, es zu tun und ich meinte ‚Nein, aber ich bin verärgert.‘ Und sie sagte ‚Nein, such dir ein anderes Wort aus.‘ Sie zieht mich zur Verantwortung.“ (Bang)