Empörung nach Wendlers KZ-Vergleich: Abbruch von DSDS gefordert

Insgesamt 3,25 Millionen Zuschauer sahen am Dienstagabend die erste Castingfolge der 18. Staffel von DSDS mit Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer in der Jury. Mit-Juror Michael Wendler provozierte parallel mit einem unentschuldbaren Vergleich, redete sich Stunden später raus.

Der 48-jährige notorische Corona-Leugner und ungekrönte König der Selbstüberschätzung setzte die neuen Anti-Corona-Regeln der Bundesregierung und Ministerpräsidenten der Länder mit Konzentrationslagern gleich (hier mehr dazu).

Wendler redet sich raus

Erst Stunden später ersetzte Michael Wendler – offenbar unter dem Eindruck der Reaktionen aus Deutschland – das KZ Deutschland durch „Krisen Zentrum Deutschland“. Auf Instagram wollte sich der Verbreiter von Fake News und Verschwörungstheorien auf die ganz billige Art rausreden: „Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich niemals die menschenverachtende neue Corona-Regelung der Sektorengrenzen-Planung mit Konzentrationslagern beschrieben habe.“ Ach? Der Begriff „Krisen Zentrum“ für KZ ist hier in Deutschland allerdings gänzlich unbekannt.

Jetzt reagierte der erste Politiker und forderte ohne Umschweife den sofortigen Abbruch der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

„Es ist Zeit, dass man bei RTL aufwacht“

Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker Uwe Becker (51, CDU) erklärte laut „Bild“-Zeitung: „Mit seiner jüngsten Entgleisung zur Kommentierung der aktuellen Corona-Regeln hat er sich endgültig disqualifiziert. Wer die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland mit einem KZ gleichsetzt und damit die Shoah derart relativiert, der sollte nicht von Woche zu Woche einem Millionenpublikum als Juror vorgesetzt werden. Da reicht auch die von RTL ins Feld geführte Begründung bereits abgedrehter Castings nicht aus.“

Becker, zugleich auch Hessen Beauftragter für Jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus legte nach: „Was müsste Wendler denn noch tun, bis die Programmverantwortlichen dies einsehen? Es ist Zeit, dass man bei RTL aufwacht.“

RTL hat ein Problem

Der Kölner Sender steckt ohnehin in einem schweren Dilemma und Wendler reitet RTL immer mehr in das Schlamassel hinein. 13 Castings mit dem Wendler wolle man senden weil sie abgedreht sind und Wendlers Stimme als Juror bei der Beurteilung der Kandidaten eine Rolle spielte. Ein Abbruch wäre nicht nur mit enormen Kosten verbunden, schließlich sind rund um den Quotenhit immense Werbesummen gebucht. Und auch die Kandidaten würde man vor den Kopf stoßen. Es gehe dabei auch um die Fairness gegenüber den Sängern, erklärte RTL schon vor Wochen. Noch gestern Nacht twitterte der Sender: „Wir lassen uns eine erfolgreiche Show nicht von einem Verschwörungstheoretiker zerstören. Die 13 Castingfolgen waren abgedreht, bevor Michael Wendler seine befremdlichen Aussagen tätigte. Nach den Castingepisoden spielt er keine Rolle mehr – weder bei #DSDS noch bei RTL.“ Reicht das?

Reaktionen im Netz

Im Netz verbreitet sich Unmut und Empörung, dass der Sender dem Wendler über Wochen eine Bühne geben will. RTL wird darauf reagieren müssen. Spätestens dann wenn eigene Werbepartner mit Absprung drohen.

„Spiegel“-Autorin Anja Rützel preist via Twitter einen neuen Artikel zum Thema hinter der Bezahlschranke des Blattes an. „Die Tage, in denen man über Wendlers tragikomische Gernegroß-Ausfälle lachen konnte, weil es ja durchaus lustig war, dass er den Popstar mimte, wie Kinder mit ihrer Kinderpost spielen, mit abgeschauten Gesten und heiligem, hohlem Ernst, diese Tage sind leider vorbei.“

