"Encanto": Alles zum neuen zauberhaften Disney-Animationsfilm

09.07.2021 20:00 Uhr

Disney hat wieder ganz tief in die Überraschungskiste gegriffen und etwas Magisches hervorgezaubert - den neuen Animationsfilm "ENCANTO".

Ein neuer Disney-Film steht in den Startlöchern: „Encanto“. Und der erste Trailer zu diesem warmherzigen, witzigen und phantasievollen Animationsspaß ist auch schon da.

Kurz vor Weihnachten präsentieren die Walt Disney Animation Studios dieses Animations-Highlight rund um eine außergewöhnliche Familie an einem verzauberten Ort.

Eine Familiengeschichte zu Weihnachten

Die Geschichte spielt im ländlichen Kolumbien und folgt der Familie Madrigal, die an dem verzauberten Ort Encanto lebt, an dem jedes Kind außergewöhnliche Kräfte erhält – außer einer. Die 15-Jährige Mirabel ist eine Außenseiterin ohne magische Gaben und kämpft darum, ihren Platz in ihrer Familie zu finden. Als jedoch die Magie ihrer Familie und das gesamte Dorf gefährdet sind, muss sie ihre gewöhnlichen Fähigkeiten einsetzen, um Encanto zu retten.

Diese Schauspielerin spricht Mirabel im Original

Die Latina-Schauspielerin Stephanie Beatriz, die auch im aktuellen Musical-Film „In The Heights“ mitspielt, leiht Mirabel ihre Stimme im Original. „Ich bin väterlicherseits Kolumbianerin und es erfüllt mich mit großem Stolz, diese Rolle zu spielen“, sagte Beatriz in einer Erklärung.

Beatriz wurde in der Stadt Neuquén, in der gleichnamigen Provinz in Argentinien, als Tochter eines Kolumbianers und einer Bolivianerin, geboren. Später zog sie nach New York um Schauspielerin zu werden. Ihren Durchbruch schaffte Beatriz in der Rolle der unterkühlt wirkenden Detective Rosa Diazaus in der Sitcom „Brooklyn Nine-Nine“, die sie seit 2013 spielt.

Eine mitreißende und zauberhafte Geschichte

Gespickt mit jeder Menge Witz und Spannung, liebenswerten Charakteren, grenzenloser Kreativität und einer großen Prise Magie ist ENCANTO nicht nur ein Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie, sondern auch Futter für große und kleine Animationsfans, die sich von mitreißenden Geschichten und magischen Welten verzaubern lassen wollen.