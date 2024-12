Nach knapp zwei Jahren und 19 Ländern Ende einer Ära: Taylor Swift gibt letztes Konzert ihrer Welttour

Zum Abschluss ihrer "Eras Tour" gab Taylor Swift noch drei Konzerte in Vancouver. (ae/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 09:49 Uhr

Die spektakuläre "Eras Tour" von Taylor Swift ist am 8. Dezember mit einer letzten Show in Vancouver zu Ende gegangen. Zum Abschluss lieferte der US-amerikanische Superstar in Kanada einen besonders emotionalen Abend.

Swifties aus aller Welt strömten am Wochenende zum BC Place in Vancouver/Kanada zu den letzten drei Auftritten von Taylor Swifts (34) fast zweijähriger "Eras Tour", die sie durch 19 Länder geführt hatte. Die letzte Show gab sie am Sonntagabend (8. Dezember).

Um 23:16 Uhr Ortszeit endete die "Eras Tour" laut "Vancouver Sun" offiziell. Damit schließt sich auch ein Stück Musikgeschichte. Denn mit ihrer Welttour hat Taylor Swift neue Maßstäbe gesetzt.

Zum Abschluss bescherte die Sängerin ihren Fans einen besonders emotionalen Abend. Sie erzählte ihrem Publikum während der Show, dass sie während der Tour vor mehr als 10 Millionen Menschen aufgetreten sei, wie CNN berichtete. Die Fans hätten die Tour mit ihren Traditionen, ihrer Leidenschaft und der Art und Weise, wie ihnen diese Tour am Herzen liegt, "zu etwas gemacht, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe". Das sei wohl das "bleibende Vermächtnis dieser Tour … dass ihr einen solchen Raum der Freude, des Zusammenseins und der Liebe geschaffen habt", sagte sie zum Publikum.

Für den Teil der Show, in dem die 34-Jährige Lieder singt, die nicht auf der abendlichen Setlist stehen, wählte sie fünf gefühlvolle Lieder aus, die ihrer Meinung nach "zusammenfassen, wie ich mich heute Abend fühle." Ihre Auswahl umfasste "A Place in This World" aus ihrem gleichnamigen Debütalbum, "New Romantics" aus "1989 (Taylor's Version)", "Long Live" aus "Speak Now (Taylor's Version)", "New Years Day" aus "Reputation" und "The Manuscript" aus "The Tortured Poets Department". Zum Abschluss umarmte Swift die Mitglieder ihres Teams.

Seit März 2023 auf Tour

Taylor Swift hatte die "Eras Tour" nach der Veröffentlichung ihres zehnten Albums "Midnights" im Jahr 2022 angekündigt. Es war ihre erste Tour seit 2018. Los ging es im März 2023 in Glendale, Arizona. Die Nachfrage nach den dreistündigen Shows war riesig. Mit einer Setlist aus 44 Songs ging Swift mit den Konzerten auf eine Zeitreise und spielte Songs von jedem Album, das sie im Laufe ihrer 18-jährigen Karriere veröffentlicht hatte. Während der Tour veröffentlichte Swift drei weitere Alben – "The Tortured Poets Department" und zwei neu aufgenommene "Taylor's Version" -Veröffentlichungen.

Rund um den Globus sorgte Taylor Swift mit der Tour für besondere Momente, die lautstark jubelnden Fans lösten mitunter sogar Erdbeben aus. Zahlreiche Stars wollten sich das Event ebenfalls nicht entgehen lassen – allen voran Prinz William (42), der zum Auftaktkonzert in London kam und zusammen mit zwei seiner Kinder für ein legendäres Selfie mit Swift posierte. Ihr Freund Travis Kelce (35) jubelte seiner Liebsten nicht nur bei etlichen Shows aus dem Publikum zu. Im Londoner Wembley Stadium überraschte er im Juli 2024 mit einem Auftritt auf der Bühne. Aus der Tour entstand auch der erfolgreiche Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour", der im Oktober 2023 in die Kinos kam und an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 96 Millionen Dollar einspielte.

Umsatzstärkste Tour aller Zeiten?

Offizielle Zahlen zu den Einspielergebnissen der "Eras Tour" wurden noch nicht veröffentlicht. Es werde jedoch laut CNN geschätzt, dass sie mehr als 2 Milliarden US-Dollar einbringen wird, was sie zur umsatzstärksten Tour aller Zeiten machen würde. Der aktuelle Rekordhalter ist Elton John (77), dessen "Farewell Yellow Brick Road Tour" mehr als 900 Millionen Dollar einspielte.