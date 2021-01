03.01.2021 10:52 Uhr

Endlich 18: Das wünscht sich Greta Thunberg zum Geburtstag

Am 3. Januar wird Greta Thunberg 18 Jahre alt. In einem neuen Interview hat sie verraten, was sie sich zu ihrem Geburtstag wünscht.

Herzlichen Glückwunsch, Greta Thunberg („No One Is Too Small to Make a Difference“)! Die schwedische Klimaaktivistin wird am 3. Januar 18 Jahre alt. Im Gespräch mit der britischen „The Sunday Times“ hat sie nun verraten, was ihr Geburtstagswunsch ist.

Kein großes Verlangen

Ihr bescheidener Wunsch: Fahrradscheinwerfer. „Die Scheinwerfer an meinem Fahrrad sind kaputt, in Schweden wird es sehr dunkel im Winter“, erklärt die Initiatorin der Klima-Schulstreiks. Auch sonst scheint die Schwedin keine großen Wünsche zu haben.

Aus Klamotten mache die junge Thunberg sich beispielsweise ebenso nichts. Sie brauche keine neue Kleidung. Die 18-Jährige kenne genügend Menschen mit Anziehsachen, die sie sich ausleihen könne. Sie könne auch fragen, ob diese Kleidungsstücke besitzen, die sie nicht mehr bräuchten. Der für sie schlimmste Fall? Sie gehe Second-Hand-Kleider kaufen.

