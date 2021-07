England-Tor in der 2. Minute: Herzogin Kate und Prinz George flippen vollkommen aus

12.07.2021 11:25 Uhr

Das 1:0 für England im WM-Finale gegen Italien sorgte für große Freude – auch beim Mini-Royal Prinz George.

Auch wenn es am Ende nicht für den großen Sieg der Fußball-EM gereicht hat, gab es für die Engländer direkt am Anfang des Spiels gegen Italien Grund zur Freude. Bereits in der zweiten Minute fiel das erste Tor!

So süß haben Herzogin Kate und Prinz George gejubelt

Ganz England jubelte gestern als das erste Tor der Nationalmannschaft fiel. Darunter natürlich auch Herzogin Kate und Prinz George. Wie süß sich die beiden Royals gefreut haben, zeigen wir im Video!