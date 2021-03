Ennesto Monté löscht alle Bilder mit Danni Büchner: Das sagt sie dazu!

16.03.2021 10:18 Uhr

Was ist da nur schon wieder los zwischen Ennesto Monté und Danni Büchner. Die beiden sind seit November 2020 offiziell ein Paar, doch schon häufiger kriselte es zwischen ihnen.

Ist jetzt alles Aus und Vorbei? Erst vor wenigen Wochen war Ennesto Monté bei Danni Büchner auf Mallorca, um mit ihr und ihrer Familie ihren 43. Geburtstag zu feiern.

Er war auf Mallorca

Anfang Februar sah noch alles super aus zwischen ihnen und der Himmel hang voller verliebter Geigen! Doch anders als geplant reiste der mittelmäßig erfolgreiche Malle-Sänger dann überstürzt ab.

Was genau der Grund war, gaben er und Daniela Büchner nicht bekannt. Später sagte er, er musste sich um seine zwei Teenager-Söhne in Deutschland kümmern. Aber war das wirklich der Grund?

Alle Bilder gelöscht

Und jetzt das! Ennesto Monté hat alle gemeinsamen Liebes-Bilder mit seiner Freundin auf Instagram gelöscht. Ein klares Zeichen, nicht nur in der Instagram-Welt und meist das Ende einer Beziehung.

In einer Fragerunde beantwortete er dann einige Fan-Fragen und einer will wissen, ob er Single ist, diese Frage verneinte er. Ein anderer will wissen, warum dann trotzdem alle Bilder von Danni gelöscht sind, darauf antwortet er nur: „Aus versehen!“ Was hat das denn schon wieder zu bedeuten?

Dannis Statement

Eine Trennung bestätigt auch Büchner nicht auf Instagram, sie sagt jedoch ziemlich eindeutig: „Ich denke, jede Frau hat das schon mal erlebt. Ich schau mir einfach ein paar Schnulzenfilme mehr an und damit ist auch schon alles gesagt.“

Und weiter: „Ich möchte auch keine Nachrichten bekommen, warum ich Fotos nicht lösche. Ich persönlich finde das albern, aber es ist okay, wenn andere das machen.“

Oh man, was ist da nur schon wieder los zwischen den beiden Streithähnen…

(TT)