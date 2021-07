Jennifer Lopez und Ben Affleck schon auf gemeinsamer Haussuche?

Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen seit Kurzem wieder ein Paar sein. (nra/spot)

17.07.2021 13:01 Uhr

Sind Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest? Die beiden wurden nun in Los Angeles dabei beobachtet, wie sie gemeinsam eine Villa besichtigen.

Wagen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) nun den nächsten Schritt und ziehen schon wieder zusammen? Die beiden wurden am Donnerstag in Los Angeles bei der Besichtigung eines Hauses gesehen. Wie „TMZ“ nun von Freunden der beiden erfahren haben will, dürfte ein gemeinsames Liebesnest jedoch noch dauern. Affleck habe die Sängerin demnach lediglich bei ihrer eigenen Haussuche unterstützt. Sie seien noch nicht bereit zusammenzuziehen, heißt es.

Besichtigungstour

Fotos, die „TMZ“ vorliegen, zeigten Affleck und Lopez dabei, wie sie gemeinsam durch die Einfahrt einer Villa fuhren.

Das Anwesen soll laut der Nachrichtenseite rund 55 Millionen Euro wert sein und sich in der Milliardärs-Nachbarschaft Holmby Hills befinden. Mit knapp 3.000 Quadratmetern, acht Schlafzimmern und zwölf Badezimmern sollte das Haus jedenfalls auch genug Platz für die beiden bieten.

Beinahe hätte Bennifer geheiratet

Seit zwei Monaten kursieren nun Gerüchte um ein Liebescomeback der beiden. Bislang äußerten sich Ben Affleck und Jennifer Lopez nicht zu den veröffentlichten Kuschel- und Kussfotos der Paparazzi. Der Schauspieler und die Sängerin waren Anfang der 2000er bereits ein Paar und sogar verlobt. Geheiratet haben sie jeweils jemand anderen. Lopez war zehn Jahre lang mit Sänger Marc Anthony (52) verheiratet. 2008 bekamen sie Zwillinge. 2011 trennten sie sich. Ben Affleck heiratete 2005 Jennifer Garner (49) und hat mit ihr drei Kinder. 2015 folgte die Trennung.