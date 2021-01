05.01.2021 15:15 Uhr

Epstein-Komplizin: So wollte Ghislaine Maxwell Haft verhindern

Ghislaine Maxwell versucht verzweifelt aus der Untersuchungshaft zu entkommen. Dafür will die ehemalige Partnerin von Jeffrey Epstein nicht nur tief in die Tasche greifen, um dem Gericht eine utopisch hohe Kautionssumme zu bieten, sondern hat offenbar auch noch eine ganz andere Idee...

Seit knapp sechs Monaten sitzt Ghislaine Maxwell (59), die ehemalige Vertraute des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, hinter Gittern. Ihr Antrag auf Haftentlassung gegen eine hohe Kaution? Gescheitert! Jetzt liegt das Gerichtsdokument der Verhandlung vor und daraus geht hervor, dass die 59-Jährige den Geschworenen noch ein ganz anderes Angebot gemacht hat.

Maxwell bietet Gericht nicht nur Kaution an

Neben der Kaution in schwindelerregender Höhe von 28,5 Millionen Dollar (etwa 23,4 Millionen Euro) schlägt Ghislaine Maxwell dem Gericht einen ziemlich dubiosen Deal vor: Die 59-Jährige will die Untersuchungshaft nicht länger im Gefängnis, sondern in ihrem eigenen Zuhause verbringen. Dort soll sie nicht nur von einem ein Familienmitglied überwacht werden, sondern auch von diversem Sicherheitspersonal.

Hausarrest für Multimillionären Ghislaine

Klingt nach einem kostspieligen Hausarrest. Für Multimillionären Ghislaine jedoch kein Problem. Das Sicherheitspersonal, das sich darum hätte kümmern sollen, dass sie nicht einfach so die Flucht ergreifen kann, wollte sie sogar selbst bezahlen. Dem Richter waren diese Maßnahmen allem Anschein nach jedoch nicht ausreichend.

Antrag vom Richter abgeschmettert

Das Gericht hat den Antrag der Britin abgelehnt. Der Grund? Akute Fluchtgefahr. Bis zum angesetzten Gerichtstermin im Sommer diesen Jahres muss Maxwell in Untersuchungshaft bleiben. Sollte die Verhandlung dann nicht zu ihren Gunsten ausgehen, könnten der Dunkelhaarigen bis zu 35 Jahre Gefängnis drohen.

Maxwell streitet Vorwürfe ab

Bislang stehen gegen Ghislaine Maxwell sechs Anklagepunkte im Raum. Unter anderem wird der Briten vorgeworfen, Epstein dabei geholfen zu haben, minderjährige Mädchen zu missbrauchen. Außerdem wird sie des Meineids in zwei Fällen bezichtigt. Maxwell streitet alle Anschuldigungen ab und plädiert nach wie vor auf unschuldig. (AB)