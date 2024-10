Bei einer Flugshow in New Mexico ist der Fluglehrer Charles "Chuck" Coleman tödlich verunglückt. Der erfahrene Pilot hatte die Schauspieler - unter anderem Tom Cruise - für den Actionfilm "Top Gun: Maverick" auf ihre Flugszenen vorbereitet.

Tragischer Unfall bei einer Flugshow in New Mexico: Der Pilot Charles "Chuck" Coleman ist am Sonntagnachmittag (Ortszeit) während einer Flugvorführung tödlich verunglückt. Wie "Sky News" unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtet, stürzte sein Kunstflugzeug Extra 300 vom deutschen Hersteller Extra Aircraft etwa einen halben Kilometer vom Flughafen Las Cruces entfernt ab. Coleman war der einzige Insasse der zweisitzigen Maschine.

Der erfahrene Pilot hatte die Schauspieler des erfolgreichen Actionfilms "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022 auf ihre Flugszenen vorbereitet. Darunter Tom Cruise (62), Miles Teller (37) oder Glenn Powell (36). Laut seiner persönlichen Website absolvierte er allein bei seinem "Top Gun"-Engagement mehr als 100 Flüge, um die Darsteller auf ihre Einsätze in den Kampfjets des Typs F-18 Hornets der US-Navy vorzubereiten.

"Top Gun: Maverick"-Star Miles Teller würdigte Coleman in einem emotionalen Post auf X (vormals Twitter): "Er war ein Luftfahrtingenieur, Flugshow- und Testpilot und unser Freund und Verbündeter." Coleman habe eine sehr entspannte Art gehabt. "Wir fühlten uns mit seiner Expertise immer sehr wohl", erinnerte sich der Schauspieler. Coleman sei "zu früh gegangen, aber seine Beiträge werden für immer weiterleben". Zu seinen bewegenden Worten teilte Teller außerdem einige Bilder aus der gemeinsamen Zeit des Flugtrainings vor den Dreharbeiten zu "Top Gun: Maverick".

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz

— Miles Teller (@Miles_Teller) October 21, 2024