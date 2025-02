Stars Er hat Ja gesagt: Ehe von Elijah Wood bestätigt

Mette-Marie Kongsved and Elijah Wood Feb 2024 - 30th Annual Screen Actors Guild Awards - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 09:00 Uhr

Elijah Wood ist verheiratet.

Der ‚Herr der Ringe‘-Schauspieler sorgte kürzlich für Spekulationen, dass er mit seiner langjährigen Partnerin Mette-Marie Kongsved, mit der er seit 2018 zusammen ist, vor den Traualtar getreten sei. Die Spekulationen löste der Star selbst aus, als er seine Partnerin in einem Interview als „meine Frau“ bezeichnete. Nun hat TMZ eine Kopie seiner Heiratsurkunde erhalten; es ist also offiziell.

Das Portal berichtete jedoch, dass das Dokument in Los Angeles County eine vertrauliche Heiratsurkunde ist, die keine Details darüber enthält, wann Elijah und Mette-Marie tatsächlich geheiratet haben.

Kurz vor der Bestätigung sollen private Quellen dem Outlet bereits mitgeteilt haben, dass das Paar – das einen Sohn hat, der 2019 geboren wurde, und eine Tochter, die 2022 zur Welt kam – an Silvester in Schweden in einer intimen Zeremonie vor 80 Freunden geheiratet hat. Und der 44-jährige Star hatte während eines Auftritts im ‚Inside of You‘-Podcast letzten Monat auf seine Ehe hingedeutet. Er sagte: „Ich bin unendlich dankbar für meine Familie und meine Kinder und meine Frau.“ Während des Gesprächs sprach der Podcast-Host Michael Rosenbaum ebenfalls ständig von Mette-Marie (33) als Elijahs „Frau“.

Elijah hat in den letzten Jahren bewusst versucht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Auch die Geburt seines zweiten Kindes kam erst mehr als ein Jahr später ans Licht, als er in einem Interview von seiner Tochter erzählte. Auf die Frage nach seinem durchschnittlichen Tag sagte Elijah gegenüber ‚Wall Street Journal‘ im Juli 2023: „Wir haben einen dreijährigen Sohn und eine 14 Monate alte Tochter, und sie weckt uns ziemlich früh. Ich stehe gerne früh auf, ich mag es, den Tag zu beginnen.“