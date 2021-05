Er kann wieder lachen: Prinz Charles besucht Kaserne in Windsor

Prinz Charles lacht beim Kasernenbesuch in Windsor. (ili/spot)

05.05.2021 15:47 Uhr

Nach schwierigen Wochen absolvierte Prinz Charles am Mittwoch einen Termin in einer Kaserne, der ihm sichtlich Freude bereitete.

Prinz Charles (72) besuchte am Mittwoch die Combermere-Kaserne in Windsor, Berkshire. Der britische Thronfolger – im eleganten Tweed-Blazer, einer cremefarbenen Hose und einer rot-blau gestreiften Krawatte – wurde vom kommandierenden Offizier, Oberstleutnant Henry Llewelyn-Usher, in Uniform empfangen. Danach unterhielt sich Prinz Charles offenbar bestens gelaunt mit weiteren Soldaten in Uniform.

Seit 1975 ist der Prinz von Wales Oberst der Welsh Guards, jenem Regiment, das Queen Elizabeth II. (95) im Buckingham Palast und in ihrem Corona-bedingt derzeitigen Hauptwohnsitz, Schloss Windsor, beschützt.

Prinz Charles‘ letzter offizieller Termin in Windsor war dagegen ein sehr trauriger. Am 17. April nahm die königliche Familie im Rahmen einer Trauerfeier Abschied von Prinz Philip (1921-2021), Charles‘ Vater und der langjährige Ehemann der Queen.