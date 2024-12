Seit 2018 vermisst Er war jahrelang verschwunden: Jared Leto hat seinen Oscar wieder

Jared Leto gewann 2014 den Oscar. (hub/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 08:56 Uhr

Dass bei einem Umzug Sachen verloren gehen, kennen viele Menschen. Bei Jared Leto war es ausgerechnet sein Oscar, der 2018 nicht mehr zu finden war. Nun gibt es aber ein Happyend.

Jared Leto (52) hat seinen seit 2018 vermissten Oscar offenbar wiedergefunden. Der Schauspieler hatte den Goldjungen 2014 gewonnen. Damals wurde er mit dem Academy Award als bester Nebendarsteller für seine Performance im Film "Dallas Buyers Club" ausgezeichnet.

In einem Interview mit James Corden (46) im Jahr 2021 erzählte Jared Leto dann, dass er die begehrte Statue drei Jahre zuvor bei einem Umzug verloren hatte. Seine Mitarbeiter hatten wohl noch versucht, dies vor ihm zu verheimlichen. "Ich glaube nicht, dass mir das jemand sagen wollte", erzählte der 52-Jährige damals dem Talkmaster in dessen "The Late Late Show". "Aber ich habe in Los Angeles ein neues Haus gefunden und als wir dann umzogen, war er irgendwie auf magische Weise verschwunden."

Oscar war jahrelang verschwunden

Der Schauspieler und Frontmann der Rockband Thirty Seconds to Mars fügte hinzu, die Oscar-Statue "könnte irgendwo sein, aber jeder hat schon überall danach gesucht… Ich hoffe, sie ist in guten Händen, wo auch immer sie ist. Wir haben sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen".

Auf die Frage von Corden, ob der Oscar gestohlen worden sein könnte, meinte Leto damals: "Ich denke, das ist gut möglich. Es ist nicht etwas, das jemand versehentlich in den Müll wirft." Zudem sagte der Hollywoodstar über den Preis: "Ich hoffe, jemand kümmert sich darum. Ich weiß noch, dass ich ihn in der Nacht, als ich ihn bekam, an so viele Leute rumgereicht habe… Er war zwar ramponiert und zerkratzt, aber die Leute hatten Spaß daran, Fotos damit zu machen." Es sei schön, die Statue zu teilen, "und ich hoffe, dass sich jemand gut um sie kümmert", so Leto.

"Habe meinen Oscar gefunden"

Nun scheint der Fall gelöst zu sein. Leto teilte einige Bilder auf Instagram, auf denen er den Oscar in der Hand hält, mit der Bildunterschrift: "Habe meinen Oscar gefunden." Er machte keine weiteren Angaben dazu, wann er seinen Oscar gefunden hat oder wo er die ganze Zeit versteckt war.