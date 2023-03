Zum Beispiel Depressionen Er will helfen: Presley Gerber setzt sich für psychische Gesundheit ein!

Kaia Gerber - Presley Gerber - Photoshot - Los Angeles - September 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2023, 14:00 Uhr

Presley Gerber erzählte, dass er anderen helfen will, die Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit haben.

Das 23-jährige Model, der der Sohn von Cindy Crawford ist, erzählte, dass er bereits sein gesamtes Leben lang mit den „Depressionen“ kämpfen würde.

„Ich habe auf jeden Fall viele Erfahrungen damit gemacht“

Und nachdem sich der Bruder von Kaia Gerber Zeit für sich selbst genommen hatte, möchte er jetzt anderen Menschen helfen, die auch mit psychischen Problemen leben.

In einem Interview gegenüber dem „Studio 22“-Podcast erklärte der Prominente: „Also, für mich und nachdem ich mit meiner psychischen Gesundheit, mit Depressionen und mit einigen anderen damit einhergehenden Problemen zu kämpfen hatte, denke ich mir, ob ich nun einer einzigen Person oder hundert anderen Menschen dabei helfe, aus der Situation und von diesem Ort, an dem ich an einem Punkt in meinem Leben war, herauszukommen, das ist alles, was ich machen will. Ich habe auf jeden Fall viele Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte zahlreiche tiefe Tauchgänge, viele Urlaube und viel Zeit, um mit den Therapeuten in mich hineinzuschauen und etwas über mich selbst zu lernen.“

Presley fügte hinzu, dass er ein Unternehmen gründen wolle, um anderen zu helfen. Der Star verriet auch, dass er Musik als ein Ventil dafür nutze, um mit seiner Erkrankung besser umgehen zu können.