Eric Stehfest: „In der ersten Schwangerschaft bin ich gescheitert“

Königin. Regenbogenbraut. Du bist das größte Geschenk meines Lebens. Ein Wunder, nicht nur das wir noch leben. Vielmehr wie wir leben. Wir fliegen durch den Orkan, Hand in Hand. Jetzt gibst du mir die Chance ein zweites Mal deine Schwangerschaft zu begleiten. Beim ersten Mal ging alles so schnell. Drogenentzug und panische Angst sich zu binden mischten sich in den Schwangerschaftsprozess. Mir fehlte an vielen Stellen die Sensibilität auf dich einzugehen. Meine toxische Männlichkeit bestimmte den Umgang mit dir. In den vergangenen Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt und konnte viele Verhaltensmuster verändern und ablegen. Das habe ich dir zu verdanken, Edith. Du bist so wunderschön und mutig. Ich Liebe Dich. Dein Silversurfer. PS. Scheiße jaaaaaaa, wir bekommen ein Kind!!! Wuhuuuuuuuu. HAPPYYYY @edithstehfest_lottalaut