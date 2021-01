19.01.2021 18:26 Uhr

Eric und Edith Stehfest sind wieder Eltern geworden

Das zweite Kind von Eric und Edith Stehfest ist auf der Welt. Beim Namen des Mädchens wurde das Ehepaar kreativ.

Nach Söhnchen Aaron (5) konnten Eric (31) und Edith Stehfest (26) nun ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Wie sie via Instagram stolz verkündet haben, kam bereits am 11. Januar ein Mädchen zur Welt. Der ungewöhnliche Name der Kleinen: Aria Litera Stehfest. Das Töchterchen habe „bereits jetzt mein Leben verändert“, schreibt Eric Stehfest zu einem Foto, auf dem seine Frau Edith das Neugeborene gerade stillt.

Zugleich gibt Eric Stehfest in einem langen Kommentar zu dem Bild auch preis, dass die Beziehung zu seiner Frau zeitweise auf Messers Schneide stand: „Die letzten Monate waren eine harte Prüfung für uns und ich war mir oft nicht mehr sicher, ob wir diese Krise überstehen.“ Erst durch die Geburt von seiner Tochter sei ihm diese Sorge genommen worden: „Edith und ich haben die Verbindung zueinander nicht verloren, im Gegenteil. Trotz des Sturms der uns drohte auseinander zu reißen, haben wir einen Weg gefunden einen sicheren Ort für Aria Litera zu schaffen und gleichzeitig ein Liebespaar zu bleiben.“

Eric Stehfest wurde durch seine Rolle des Chris Lehmann in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, die er von 2014-2019 spielte, einem breiten Publikum bekannt. Für Aufsehen sorgte auch sein Buch „9 Tage wach“, in dem er von seiner langjährigen Crystal-Meth-Abhängigkeit erzählte. 2015 heiratete er die Sängerin und Schauspielerin Edith Stehfest.

(stk/spot)