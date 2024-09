Bewegender Instagram-Post Erling Haaland trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter Ivar Eggja

Erling Haaland muss mit dem Verlust seines langjährigen Karriere-Wegbegleiters Ivar Eggja zurechtkommen. (the/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 10:59 Uhr

Schicksalsschlag für den norwegischen Fußball-Profi Erling Haaland. Der Manchester-City-Star trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter und Freund der Familie, Ivar Eggja.

Der norwegische Fußball-Superstar Erling Haaland (24) trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter und engen Freund Ivar Eggja. Sein Landsmann, der die Karriere des Manchester-City-Stars von Anfang an begleitete, ist im Alter von nur 59 Jahren gestorben, wie Haalands Agent der norwegischen Zeitung "Dagbladet" zufolge bestätigte. Zur Todesursache ist bislang noch nichts bekannt.

Erling Haaland trauert um "Legende"

Auf seinem Instagram-Kanal teilte Haaland mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit Eggja zeigen. Dazu schrieb er emotionale Worte: "Was für eine Legende du bist, Ivar. Worte können nicht beschreiben, wie viel du mir bedeutet hast! Worte können nicht beschreiben, wie sehr du vermisst werden wirst! Kümmere dich nicht mehr darum! Kümmere dich nicht mehr darum! Genau das werde ich tun. Danke für alles, du Verrückter. Bis wir uns wiedersehen."

Haalands Team trauert mit ihm

Mit Haalands Beraterin Rafaela Pimenta (51) machte noch ein weiteres Mitglied aus dem Team rund um den Fußballstar ihre Trauer um den Jugendfreund von Haalands Vater Alf-Inge Haaland (51) öffentlich. Die brasilianische Fußball-Agentin postete ebenfalls Fotos von Eggja und schrieb dazu: "Seit ich dich zum ersten Mal getroffen habe, dachte ich, dass deine Kraft darin liegt, jeden Raum zum Lachen zu bringen. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich eine Superkraft ist und dass du in so kurzer Zeit so viel durchmachen musst, auf eine Weise, die das beste Beispiel für Stärke, Würde, Toleranz und Optimismus ist, von dem Familie und Freunde nur träumen können. Es war mir eine Ehre, ein kleiner Teil deiner Reise zu sein."

Pimentas Post scheint auf eine kurze schwere Krankheit von Haalands Wegbegleiter hinzuweisen. Weiter heißt es in ihrem Kommentar: "Wir werden dich sehr vermissen, obwohl ich weiß, dass du uns nicht verlässt – dafür bist du einfach zu stur. Wir werden immer von dir hören, wenn wir mit Wein anstoßen, über unanständige Witze lachen und bei Spielen mitfiebern."