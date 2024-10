Anklage folgt in Kürze Ermittlungen laufen: Bekam Liam Payne Drogen von Hotelangestellten?

Liam Payne wurde nur 31 Jahre alt. (dr/spot)

SpotOn News | 19.10.2024, 08:45 Uhr

Die Umstände um Liam Paynes tragischen Sturz bleiben nebulös. Eine Quelle der ermittelnden Staatsanwaltschaft berichtet nun, dass der One-Direction-Star vor seinem Tod Drogen von einem Hotelangestellten erhalten habe. Eine Anklage würde in Kürze folgen.

Noch ist nicht abschließend geklärt, wie genau es zu dem tragischen Sturz vom Balkon des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires in Argentinien kam. Klar scheint indes, dass Liam Payne (1993-2024) kurz vor seinem Tod Drogen konsumiert hatte. Laut "People"-Magazin habe dies nun auch eine Quelle der ermittelnden Staatsanwaltschaft bestätigt. Bereits zuvor wurde berichtet, dass in seinem Zimmer verdächtige Substanzen gefunden worden seien. Angeblich habe der ehemalige One-Direction-Sänger diese Drogen von einem Hotelangestellten zuvor erhalten, heißt es jetzt.

"Es scheint Beweise dafür zu geben, dass ein Hotelangestellter die Drogen für Payne beschafft hat", sagte der Insider, dessen Identität bislang nicht bekannt gegeben wurde. Dieser Angestellte muss sich in naher Zukunft wahrscheinlich auch vor einem Gericht rechtfertigen, denn: Eine Anklage gegen den Verdächtigen wegen Drogenhandels soll der Quelle zufolge bereits in Kürze erfolgen.

Staatsanwaltschaft spricht von "zweifelhaftem Tod"

In einem offiziellen Statement der Behörden hieß es zuvor noch, dass der Staatsanwalt in alle Richtungen ermittle, um den "zweifelhaften Tod" des Musikstars aufzuklären. Auch in dieser Mitteilung gingen die Verantwortlichen auf die Wichtigkeit der Frage ein, wer Payne mit den illegalen Substanzen im Vorfeld versorgt habe. Zudem sei zu klären, ob Dritte unmittelbar in den Tod des Musikers involviert seien. Der aktuelle Ermittlungsstand geht jedoch davon aus, dass sich Payne zum Zeitpunkt des Vorfalls alleine in seinem Zimmer aufgehalten habe.

Medienberichten zufolge soll Payne wenige Stunden vor seinem Tod von einem anderen Hotel, dem Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, aufgefordert worden sein, die Örtlichkeit zu verlassen, weil er betrunken gewesen sein soll. Erst danach sei er ins CasaSur Palermo Hotel gegangen. Die Hotels selbst gaben hierzu bislang noch keinen Kommentar ab.

Liam Payne starb an einem Polytrauma

Das ehemalige Mitglied der gefeierten Boyband One Direction war nach einem vorläufigen Obduktionsbericht an einem Polytrauma (mehrere lebensbedrohliche Verletzungen verschiedener Körperregionen) und inneren wie äußeren Blutungen gestorben. Weitere Untersuchungen werden noch vorgenommen, um die Hinweise auf möglichen Rauschmittelkonsum vor dem tödlichen Sturz zu untersuchen.

Die Staatsanwaltschaft gehe angesichts der Position der Leiche und der Verletzungen durch den Sturz davon aus, dass der Sänger nicht versucht hatte, sich vor dem Sturz zu schützen. Er könnte sich demnach in einem Zustand der halb- oder völligen Bewusstlosigkeit befunden haben. Am Tatort in Paynes Hotelzimmer wurden Substanzen gefunden, die "Narkotika und alkoholische Getränke zu sein schienen, sowie mehrere zerstörte Gegenstände und Möbel".