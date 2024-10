"Waren nicht mehr glücklich" Eros Ramazzotti: Dalila Gelsomino macht die Trennung offiziell

Eros Ramazzotti hat eine emotionale Trennung hinter sich. (stk/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 13:33 Uhr

Eros Ramazzotti und Dalila Gelsomino sind kein Paar mehr. Das gab die 35-Jährige nun in einem ausführlichen Statement preis und verrät auch die Beweggründe für die Trennung.

Etwa zwei Jahre lang hat die Beziehung zwischen Schmusesänger Eros Ramazzotti (60) und Model Dalila Gelsomino (35) gehalten. Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriseln soll, geisterten zwar schon längere Zeit durch italienische Medien. Nun hat die 35-Jährige jedoch auf ihrem offiziellen Instagram-Account erstmals Stellung bezogen und in einem langen Statement bestätigt, dass sie nicht mehr mit Ramazzotti zusammen ist.

Auf mehrere Posts in ihren Instagram-Storys verteilt, offenbart sie auf Italienisch die Hintergründe zur Trennung. "Eros und ich waren nicht mehr glücklich miteinander", schreibt sie darin unter anderem. Auch deutet sie an, dass dieses Gefühl schon länger zwischen den beiden geherrscht habe, ehe sie sich schließlich trennten. Diese Zeit beschreibt sie als "Monate großen Schmerzes und unendlichen Schweigens". Zwar habe sie "mit aller Kraft versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber es gibt Zeiten, in denen das Leben einem einfach beibringen will, loszulassen", gibt sie zudem an.

Dass ihre Liebe zu dem international erfolgreichen Star so sehr in der Öffentlichkeit stattfand, habe sich ebenfalls zunehmend negativ auf die Beziehung ausgewirkt: "Niemand warnt dich davor, wie es ist, in aller Munde zu sein. Ich kann bestätigen, dass es sich schlecht anfühlt. Das echte Leben besteht aus der Realität, nicht aus Ideen und Stereotypen."

Beziehung war sehr lehrreich

Reumütig werde sie aber nicht auf die Beziehung zurückblicken, beteuert sie: "Eros bleibt eine Person, die wichtig war in meinem Leben und unsere Beziehung ist eine der besten Lektionen, die ich jemals erhalten habe." Ihr Fazit lautet daher: "Manchmal gewinnt man, manchmal lernt man."

Gelsomino und Ramazzotti sollen sich vor rund zwei Jahren in Mexiko kennen und lieben gelernt haben. Daraufhin habe sie ihn bei seiner "Battito Infinito"-Welttournee begleitet. Der Musiker war zuvor zweimal verheiratet: von 1998 bis 2009 mit Moderatorin Michelle Hunziker (47) und von 2014 bis 2019 mit Marica Pellegrinelli (36).