„Erschwerte Bedingungen“: Der nächste Münster-„Tatort“ wird gedreht

Der neue Münster-"Tatort" wird gedreht. Nach der Corona-bedingten Pause stehen Jan Josef Liefers und Axel Prahl wieder vor der Kamera.

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 60), Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 55), seine Kollegin Silke „Alberich“ Haller (Christine Urspruch, 49) sowie Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 71) und „Vaddern“ Thiel (Claus D. Clausnitzer, 81) sind wieder im Einsatz. Seit Montag (15. Juni) laufen die Dreharbeiten zum neuen „Tatort: Es lebe der König!“ in Münster, Köln und Umgebung.

Schauspieler Björn Meyer (geb. 1989) ist als Kommissar Thiels neuer Assistent Mirko Schrader dabei und damit quasi der Ersatz für Schauspielerin Friederike Kempter (40), die von 2002 bis 2020 Ermittlerin Nadeshda Krusenstern spielte. Im Münster-Krimi „Tatort: Spieglein, Spieglein“ (2019) war Björn Meyer bereits in seiner Rolle zu sehen.

Corona-bedingte Pause

„Es lebe der König!“ ist laut WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn (55) die erste „Tatort“-Produktion des WDR, die nach der Corona-bedingten Pause die Dreharbeiten wieder aufgenommen hat. „Es sind besondere und auch erschwerte Drehbedingungen, aber davon sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer nichts mitbekommen. Alle im Team arbeiten engagiert daran, den ‚Tatort‘-Fans beste Krimi-Qualität zu bieten – so wie immer“, verspricht er.

Darum geht’s in „Es lebe der König!“

Was erwartet Fans in dem neuen Krimi? Im Burggraben des bekannten mittelalterlichen Wasserschlosses „Haus Lüdecke“ wird eine Leiche gefunden – in Ritterrüstung. Bei dem Toten handelt es sich um den frischgebackenen Burgherrn Manfred Radtke. War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter – wie Kommissar Thiel vermutet?

Die Dreharbeiten für den 38. Fall aus Münster laufen bis zum 14. Juli 2020. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest. Vorher steht zudem die Ausstrahlung des Krimis „Tatort: Limbus“ an. Auch hier ist der Termin noch nicht bekannt.

(ili/spot)