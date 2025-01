"Damals gab es noch kein Instagram" „Golden Bachelor“: Paul Janke sieht Parallele zu eigener Staffel „Golden Bachelor“ bringt frischen Wind in den Datingshow-Kosmos. Das sieht auch Paul Janke so. Im Interview verrät der Kult-Bachelor, was er vom Ableger und dessen 73-jährigen Protagonisten Franz Stärk hält.