Premiere der Doku "Zurawski v. Texas" Erster Auftritt: Jennifer Lawrence zeigt stolz ihren Babybauch

Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Zurawski v. Texas" (dr/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 19:43 Uhr

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Jennifer Lawrence und ihr Mann Cooke Maroney ihr zweites Kind erwarten. Nun zeigte sich die Schauspielerin erstmals mit Babybauch auf dem roten Teppich - und strahlte dabei übers ganze Gesicht.

Jennifer Lawrence (34) konnte ihr Glück kaum verbergen: Bei der Premiere des Dokumentarfilms "Zurawski v. Texas" in Los Angeles präsentierte die Schauspielerin am Mittwochabend (23. Oktober) erstmals ihren wachsenden Babybauch in der Öffentlichkeit. Für ihren Auftritt wählte die Oscarpreisträgerin ein elegantes weißes Trenchcoat-Kleid, das sie mit einem schwarzen Gürtel oberhalb ihrer Körpermitte kombinierte.

Video News

Die werdende Zweifach-Mama komplettierte ihren Look mit schwarzen Ballerinas und zeigte sich in bester Stimmung, als sie für die Fotografen posierte. Ihre blonde Lockenpracht trug Lawrence mit einem neu geschnittenen Pony, der ihr Gesicht sanft umrahmte.

Babyglück bestätigt

Die frohe Nachricht über ihre zweite Schwangerschaft wurde erst vor wenigen Tagen publik. Wie das Magazin "Vogue" am 20. Oktober berichtete, bestätigte eine Sprecherin von Lawrence, dass die Schauspielerin und ihr Ehemann Cooke Maroney (40) erneut Nachwuchs erwarten. Einen Tag zuvor kursierten bereits Paparazzi-Fotos, die sie mit einem deutlichen Babybauch bei einem Restaurantbesuch zeigten. Das Paar, das seit Oktober 2019 verheiratet ist, hat bereits einen gemeinsamen Sohn: Der kleine Cy kam im Februar 2022 zur Welt.

Engagement für Frauenrechte

Bei der Premiere von "Zurawski v. Texas" war Lawrence nicht nur als Stargast, sondern auch als Produzentin anwesend. Der Dokumentarfilm, bei dem sie zusammen mit Hillary Clinton (76) und deren Tochter Chelsea (44) als Produzentin fungiert, beleuchtet die Auswirkungen der strengen Anti-Abtreibungsgesetze in Texas. Der Film erzählt die Geschichte von Frauen, deren Leben durch diese Gesetze gefährdet wurde und die daraufhin den US-Bundesstaat verklagten. Die Dokumentation startet am 25. Oktober in ausgewählten Kinos in New York, Los Angeles und verschiedenen Städten in Texas.