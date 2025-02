Elegant am Hafen Erster Solotermin: Amalia der Niederlande strahlt bei Schiffstaufe

Prinzessin Amalia der Niederlande begeisterte in Vlissingen. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 16:59 Uhr

Prinzessin Amalia der Niederlande hat ihren ersten Solotermin absolviert. Die Thronfolgerin begeisterte mit einem eleganten Hosenanzug bei einer Schiffstaufe in Vlissingen.

Prinzessin Amalia der Niederlande (21) wagt den nächsten Schritt ins tägliche Business eines Royals. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) hat erstmals einen Solotermin absolviert. Am 22. Februar war sie die einzige Vertreterin des niederländischen Königshauses bei einer Schiffstaufe. Bisher war die Prinzessin bei offiziellen Terminen immer zusammen mit ihren Eltern oder ihren Schwestern aufgetreten.

Farbenfroher Hosenanzug bei Schiffstaufe

Zu dem Termin in Vlissingen erschien Amalia in einem eleganten altrosafarbenen Hosenanzug mit weitem Bein. Gegen die Kälte trug sie unter dem Blazer einen hellbraunen Rollkragenpullover und darüber einen gleichfarbigen Wollmantel, den sie locker um ihre Schultern legte. Mit einem geflochtenen Haarreif in ihrem Pferdeschwanz, goldenen Ohrringen, einer braunen Tasche und Pumps komplettierte sie ihren Look.

So posierte Amalia selbstbewusst vor und auf dem zu taufenden Schiff, schüttelte Hände und lachte mit den Besuchern des Events. Bei dem Schiff handelt es sich um ein neues Kampfunterstützungsschiff des niederländischen Verteidigungsministeriums, das sie auf den Namen "Den Helder" taufte. Laut dem niederländischen Sender RTL wird es "im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel, aber auch zur Unterstützung von Flüchtlingsströmen und zur Nothilfe eingesetzt werden."

Übertragung live im Fernsehen

Die Schiffstaufe verfolgten laut dem Sender rund 11.000 Gäste vor Ort, darunter der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, der Bürgermeister von Vlissingen und der Befehlshaber der Seestreitkräfte. Prinzessin Amalias Soloauftritt wurde zudem live im niederländischen Fernsehen übertragen.

Die Aufgabe der 21-Jährigen war es laut "Dana Press", zunächst eine kleine Rede zu halten, in der sie der Besatzung der "Den Helder" allzeit gute Fahrt wünschte. Anschließend taufte sie das Schiff mit Champagner und durchschnitt mit einem Taufbeil symbolträchtig ein Seil.