Erster Termin für Queen Elizabeth II. in der Öffentlichkeit

Queen Elizabeth II. bei der Parlamentsersöffnung im Dezember 2019 (wue/spot)

11.05.2021 07:07 Uhr

Queen Elizabeth II. wird am Dienstag der Parlamentseröffnung beiwohnen. Es ist ihr erster öffentlicher Termin außerhalb von Schloss Windsor seit Prinz Philips Tod.

Ende April, nur wenige Tage nach der Beerdigung von Prinz Philip (1921-2021), hat Queen Elizabeth II. (95) ihre Pflichten als Königin wieder offiziell aufgenommen. Bei der britischen Parlamentseröffnung wird sie nun am 11. Mai erstmals wieder einen Termin außerhalb der Mauern von Schloss Windsor wahrnehmen.

Prinz Charles wird sei begleiten

Als Staatsoberhaupt wird die Königin in einer Rede die Regierungsziele verlesen. Begleitet wird sie voraussichtlich von ihrem Sohn, Thronfolger Prinz Charles (72), und dessen Ehefrau, Herzogin Camilla (73). Laut übereinstimmender Medienberichte soll wegen der Corona-Pandemie auf große Teile des Prunks verzichtet werden, der sonst traditionell den Anlass begleitet. Es werde etwa unter anderem erwartet, dass die Königin nicht in vollem Ornat auftritt und nicht mit einer Kutsche sondern per Auto zum Westminsterpalast gebracht wird.

Charles hatte Elizabeth II. bereits in den vergangenen Jahren anstelle von Prinz Philip begleitet – etwa als die Queen im Oktober 2019 bei der Parlamentseröffnung erstmals nicht die imposante „Imperial State Crown“ trug. Stattdessen wird die Krone wohl auch diesmal neben der Königin platziert. Damals wurde in den britischen Medien spekuliert, dass die Krone mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm mittlerweile ganz einfach zu schwer für Elizabeth II. sein könnte.

Ihren ersten öffentlichen Termin per Videocall absolvierte die Queen kurz nach der Beerdigung von Philip. Sie empfing Ende April mehrere Gäste – darunter die Botschafterinnen von Lettland und der Elfenbeinküste – im Buckingham Palast, während sie von Schloss Windsor zugeschaltet war.