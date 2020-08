16.08.2020 12:53 Uhr

Erster Todestag: So gedenken Stars Ingo Kantorek

Vor einem Jahr kam "Köln 50667"-Darsteller Ingo Kantorek bei einem tragischen Autounfall ums Leben. An seinem ersten Todestag gedenken ihm Serien-Kollegen mit emotionalen Posts.

Am 16. August 2019 nahm das Leben des „Köln 50667“-Darstellers Ingo Kantorek (1974-2019) und seiner Frau Suzana bei einem schweren Autounfall ein tragisches Ende. Am ersten Todestag erinnern sich Freunde und Schauspielkollegen an das schreckliche Ereignis zurück und gedenken mit emotionalen Posts dem Soap-Darsteller auf Instagram.

„Köln 50667“-Weggefährte Danny Liedtke (30) postete ein emotionales Video auf Instagram. „Dieses Video zeigt Dich Ingo, genau so mögen wir Dich immer in guter Erinnerung behalten“, heißt es im Kommentar. Im Clip sind verschiedenste Situationen zusammengeschnitten, die Kantorek und Liedtke zeigen. „Heute vor einem Jahr, als ich allein in Tokio war, erhielt ich eine Nachricht, die ich eine lange Zeit nicht richtig verarbeiten konnte“, schrieb der 30-Jährige weiter. Er wolle weitermachen und stark bleiben. „Genau das hätten Ingo und Susi so gewollt.“

Janine Pink, Pia Tillmann und Co. denken zurück

Zu Wort meldete sich auch Christoph Oberheide (31) – er stand mit Kantorek mehrere Jahre gemeinsam bei „Köln 50667“ vor der Kamera. Er postete in seiner Instagram Story ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt. Dazu schrieb er schlicht: „Für immer“.

In „Köln 50667“ spielten Pia Tillmann (32) und Ingo Kantorek einst ein Liebespaar. Auch sie war damals vom Tod ihres ehemaligen Kollegen geschockt. Zum ersten Todestag postete sie in ihrer Instagam-Story ein jüdisches Gebet: „Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, denken wir an euch“, heißt es unter anderem darin. Zudem postete sie ein altes Video, welches sie und Ingo zeigt. „Was bleibt, sind die Liebe und die Jahre voller Leben und das Leuchten in den Augen derer, die gemeinsame Geschichten erzählen“, schrieb die 32-Jährige dazu.

Janine Pink (33) war damals im „Promi Big Brother“-Haus, als Ingo Kantorek tödlich verunglückte. Neben alten Videos mit ihrem ehemaligen Schauspielkollegen, postetet sie in ihrer Instagram Story eine Aufnahme aus einem Flugzeug, welches über den Wolken fliegt. Mit den Worten „Ingo & Suzana“ kommentierte sie den Clip. Im Hintergrund ist der bewegende Song „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor (40) zu hören.

Auch interessant:

Unfallhergang bis heute ungeklärt

In der Nacht zum 16. August 2019 waren Ingo Kantorek und seine Frau gegen 01:45 Uhr morgens auf die A8 Stuttgart-Karlsruhe in der Zufahrt zu einem Parkplatz gegen eine Betonleitwand gefahren. Daraufhin prallte der Mercedes gegen den Auflieger eines abgestellten Sattelzugs. Ingo Kantorek starb noch am Unfallort. Suzana, die am Steuer saß, erlag wenig später ihren Verletzungen. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist bis heute ungeklärt.

(amw/spot)