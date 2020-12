11.12.2020 23:18 Uhr

Erster Trailer zur Marvel-Serie mit Daniel Brühl

Das Warten hat endlich ein Ende. Jetzt erschien der erste Trailer für die Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" mit Daniel Brühl.

Im kommenden Jahr geht es endlich los. „The Falcon and the Winter Soldier“ startet nach coronabedingten Verschiebungen im März 2021 bei Disney+.

Diese Woche zeigte die Streamingplattform den ersten Trailer für das Serienhighlight mit den Stars Anthony Mackie (42), Sebastian Stan (38), Emily Van Camp (34) und Daniel Brühl (42).

Wer sind die Hauptfiguren?

Die Action-Serie dreht sich um die zwei Helden Sam Wilson aka Falcon und Bucky Barney aka Winter Soldier. Waschechte Marvel-Fans kennen diese schon aus den Blockbustern „Captain America: The First Avenger“, „The Return of the First Avenger“, „The First Avenger: Civil War“, „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“.

Inhaltlich geht die Serie da weiter, wo „Avengers: Endgame“ aufhörte, denn die beiden Titelhelden müssen nun ohne die Unterstützung von Steve Rogers aka Captain America weitermachen. Ganz auf sich alleine gestellt, müssen sie Mittel und Wege finden, um den Schurken in der Welt weiterhin das Handwerk zu legen.

Daniel Brühl als Zemo

Einer dieser Bösewichte ist Helmut Zemo, gespielt von Daniel Brühl. Der bereits bekannte Superschurke befindet sich in der aktuellen Phase des Marvel-Universum in Gefangenschaft in Berlin und soll an das Land Wakanda ausgeliefert werden, um sich dort für einen Anschlag auf ein UN-Gebäude zu verantworten, bei dem König T`Chaka (Vater von Black Panther) ums Leben gekommen war.

Wie es genau mit dem hinterlistigem Zemo weitergehen wird, kann man dem Trailer noch nicht entnehmen. Um genau zu sein, wird Daniels Brühls Charakter für nur eine kurze Sekunde in dem zweiminütigem Trailer gezeigt und sonst kein einziges Mal erwähnt.

Mini-Serie mit sechs Episoden

„The Falcon and the Winter Soldier“ ist als Mini-Serie aufgelegt. Die erste (und vielleicht einzige) Staffel besteht aus sechs Folgen mit einer Dauer von jeweils 60 Minuten.

Die Serie ist ab dem 19. März auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht. Die Preise für den Streamingdienst Disney+ im kommenden Jahr deutlich steigen. Ab Februar steigt der monatliche Preis von 6,99 Euro auf 8,99 Euro.

Galerie

Marvel-Serien auf Disney +

Im kommenden Jahr startet ein wahrer Marathon von Marvel-Serien auf der Plattform. Im Januar beginnt die „WandaVision“ mit Elizabeth Olsen (31) und Evan Peters (33). Nur zwei Monate später startet „The Falcon and the Winter Soldier“ und wiederum zwei Monate danach das „Thor“-Spinoff „Loki“ mit Tom Hiddleston (39) in der Hauptrolle.

In der zweiten Jahreshälfte folgen die Produktionen „What if …?“ und „Hawkeye“. Nachdem für Marvel-Fans schrecklichen Jahr 2020 folgt demnach ein großartiges Jahr voller neuer Produktionen mit altbekannten Helden.