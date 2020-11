28.11.2020 11:02 Uhr

Erster Truthahn: Hailey Bieber stellt Kochkünste unter Beweis

Justin Biebers Ehefrau Hailey versuchte sich an Thanksgiving als Köchin und wagte sich zum ersten Mal an einen Truthahn. Das Ergebnis präsentierte sie stolz auf Instagram.

Justin Bieber (26, „Yummy“) und seine Ehefrau Hailey (24) feierten am Donnerstag (26. November) das Thanksgiving-Fest. Das Model nahm zur Feier des Tages den Kochlöffel in die Hand und bereitete traditionell einen Truthahn zu – und das zum allerersten Mal. Stolz präsentierte die 24-Jährige das Ergebnis auf Instagram.

Justin Bieber dankt Jesus

„Zum ersten Mal Truthahn zubereitet (nein, er ist nicht angebrannt). Frohes Thanksgiving“, schrieb Hailey Bieber zu einem Schnappschuss, auf dem sie breit grinsend neben dem Geflügel zu sehen ist. Ehemann Justin Bieber nahm den Feiertag hingegen zum Anlass, einer ganz besonderen Person via Instagram zu danken. „An diesem Thanksgiving möchte ich der wichtigsten Person danken, die je gelebt hat. Dem Freund meiner Seele, König Jesus“, schrieb der Sänger.

Justin Bieber und Hailey Baldwin haben sich im Juli 2018 verlobt und nur zwei Monate später heimlich auf einem Standesamt in New York geheiratet. Im September 2019 gaben sie sich das Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie.

(amw/spot)