Erstes Event nach Lilis Geburt: Harry und Meghan reisen nach New York

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen sich nur noch selten gemeinsam bei Veranstaltungen. (eee/spot)

21.09.2021 19:01 Uhr

Erstmals nach der Geburt von Baby Lilibet besuchen Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder gemeinsam eine Veranstaltung. Das Paar nimmt am "Global Citizen Live" in New York teil.

Nach der Geburt von Baby Lilibet im Juni 2021 haben sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am kommenden Samstag (25. September) zeigen sich die Zweifacheltern erstmals wieder bei einer Veranstaltung. Geplant ist etwa ein Besuch bei dem Event „Global Citizen Live“ im New Yorker Central Park. Das schreibt die Organisation auf ihrer offiziellen Website. Harry und Meghan sollen demnach live vor Ort sein.

Im Fokus der Veranstaltung liegt die Wichtigkeit des weltweit gleichberechtigten Zugangs zu Impfstoffen, heißt es dort weiter. Auf jenes Thema hatte Herzogin Meghan bereits im Mai dieses Jahres während einer virtuellen Rede im Rahmen des „Vax Live“-Konzertes von Global Citizen aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry setzt sich die 40-Jährige seit Anfang des Jahres als Botschafterin für die Impfkampagne ein.

Seltener Auftritt

Für Harry und Meghan ist es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit der Geburt ihrer Tochter Lilibet. Seither hat man die beiden lediglich gemeinsam in Videokonferenzen gesehen. Öffentliche und familiäre Veranstaltungen, wie etwa die Trauerfeier von Prinz Philip (1921-2021) oder die Enthüllung der Diana-Statue, hat Harry zuletzt allein absolviert.

Gemeinsam mit Lili und Söhnchen Archie (2) lebt das Paar seit Anfang 2020 im kalifornische Montecito.