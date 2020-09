08.09.2020 20:17 Uhr

Erwischt: Hat Katie Holmes einen neuen Freund?

Was das Thema Kerle angeht, war es nach der Trennung von Jamie Foxx vor einem Jahr sehr ruhig um Katie Holmes. Doch jetzt wurde die Schauspielerin gleich mehrfach frisch verliebt an der Seite eines neuen Mannes fotografiert…

Bei dem Mann handelt es sich um Emilio Vitolo (33). Koch und Mit-Inhaber des Restaurants „Emilio’s Ballato“ in Lower Manhatten. An genau dessen Seite wurde Katie Holmes (41) am Sonntag gesichtet und abgelichtet – genauer gesagt auf seinem Schoß!

Katie wurde beim Knutschen erwischt

Die neu aufgetauchten Bilder zeigen Katie Holmes (41) und Emilio Vitolo (33) sehr verschmust in einem Restaurant in Manhattan. Katie sitzt auf dem Schoß des 33-jährigen. Die beiden scheinen sehr verliebt zu sein und tauschen innige Küsse miteinander aus. Die zwei Turteltauben können die Finger nicht voneinander lassen – und sehen verdammt nach frisch verliebtem Paar aus. Doch was geht da wirklich zwischen der Ex-Frau von Tom Cruise und dem Koch?

Nicht das erste Date von Katie und dem Koch

Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen fotografiert wurden. Erst am 04. September haben Fotografen sie bei einem romantischen Dinner-Date im mediterranen Restaurant „Antique Garage“ im New Yorker Szeneviertel SoHo erwischt. Die beiden orderten mehrere Gläser Wein und hatten eine sichtbar sehr gute Zeit miteinander. Das beeisen Fotos, die dem US-Promiportal „TMZ“ vorliegen. Auf einigen davon kann sich Katie vor Lachen kaum halten, auf anderen hat sie ihr süßestes Flirt-Gesicht ausgesetzt…

Bisher kein Glück in der Liebe

Dass Katie bislang eher wenig Glück in der Liebe hatte, ist kein Geheimnis. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Tom Cruise und der sehr dramatischen Scheidung im Jahr 2012, wollte es bei der Schauspielerin in der Liebe nicht mehr so richtig funktionieren. Ein Jahr nach dem heftigen Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter mit Tom Cruise, Suri (14), bandelte die die 41-Jährige mit dem Schauspielerin Jamie Foxx (52) an. Ihre Beziehung hielt ganze sechs Jahre, bis dann im Jahr 2019 die Trennung bekannt gegeben wurde. Der genaue Grund ihrer Trennung wurde nie öffentlich gemacht. Es tauchten aber Fotos auf, die Jamie Foxx sehr innig mit einem 21-jährigen Model gezeigt haben. Ob sie der Grund für die Trennung war, bleibt ein Geheimnis. Auf jeden Fall wäre auch Katie ein neues Glück an ihrer Seite zu wünschen.

Wer ist Emilio Vitolo?

Emilio Vitolo ist Koch und Mit-Inhaber des Restaurants „Emilio’s Ballato“ in Lower Manhatten. Dort wird gehobene italienische Küche serviert. Das schicke Restaurant wurde im Jahr 1990 von seinem Vater Emilio Vitolo Sr. eröffnet. Emilio wurde die Leidenschaft für Essen also quasi schon mit in die Wiege gelegt und begleitet ihn sein ganzes Leben lang.

Die Promis lieben sein Restaurant

Für Promis ist Emilios Restaurant ein beliebter Treffpunkt. Schon Mega-Stars wie Barack und Michelle Obama, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Lenny Kravitz, Tom Hanks oder Whoopie Goldberg haben dort gespeist. Auf der Instagram-Seite des italienischen Restaurants kann man sich einen Überblick über die leckeren Gerichte machen, die dort angeboten werden. Besonders beliebt bei den Promis: die Pasta. Auch Schauspielerin und Lenny-Tochter Zoe Kravitz (31) liebt Emilio und seine Pasta. Daher führte einer ihrer ersten Wege nach dem Corona-Lockdown auch direkt in sein Restaurant., wie Zoe in einem Interview verrit. Am meisten habe sie sich darauf gefreut, „meine Familie und Freunde wieder zu umarmen. Danach gehe ich zu Emilio’s Ballato und esse eine furchteinflößend große Portion Pasta.“