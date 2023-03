"Egal was man macht" „Es gibt immer Leute, die einen hassen“: Wen meint Christina Aguilera?

Bang Showbiz | 03.03.2023, 10:00 Uhr

Die 'Beautiful'-Sängerin ist sich bewusst, dass man als Star stets mit Hatern konfrontiert wird.

Christina Aguilera bezeichnet sich als „sehr sensiblen Menschen“.

Die Popsängerin wurde bereits in einem jungen Alter berühmt. Ihr erster großer Hit „Genie in a Bottle“ erschien 1999, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war.

„Es gibt immer Leute, die einen hassen“

„Ich bin in diesem Geschäft aufgewachsen. Ich begann mit sechs oder sieben Jahren, aufzutreten“, erzählt sie gegenüber dem „Allure“-Magazin. Im Laufe ihrer Karriere machte die Musikerin leider auch Bekanntschaft mit Kritikern, die ihr den Erfolg nicht gönnten. „Egal, was man macht, es gibt immer Leute, die einen hassen. Je größer man ist und je mehr Erfolg man hat, desto mehr wird man leider gehasst oder kritisch beäugt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, aber am Ende des Tages bin ich auch sehr taff“, erklärt sie.

Die 42-Jährige ist sich bewusst, dass die sozialen Medien die Landschaft für aufstrebende Stars verändert haben. „Als ich aufgewachsen bin, gab es die sozialen Medien noch nicht, und jetzt fühle ich mich schlecht wegen der Leute, die nicht in der Branche sein wollen – man muss sich nur die Kommentare anschauen“, fügt sie hinzu.

Auch ihre Kinder werden von Social Media beeinflusst

Christina weiß, dass auch ihre eigenen Kinder Max (15) und Summer (8) von den sozialen Medien beeinflusst werden. „Meine Tochter ist noch nicht so weit, dass sie sich dort umschaut oder postet, aber ich bin mir des Tages sehr bewusst, an dem diese Dinge passieren“, räumt sie ein. „Bei der Wiederveröffentlichung des Videos ‚Beautiful‘ ging es darum, darauf zu achten, was wir unseren Kindern beibringen. Ich versuche immer, ihre Individualität durchzusetzen.“