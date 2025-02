Unterstützung durch prominente Follower „Es ist einfach nur traurig“: Marc Eggers berichtet von Morddrohungen

Marc Eggers (r.) mit Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest. (smi/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 10:42 Uhr

Marc Eggers erhält seit Monaten Morddrohungen und unzählige Hass-Nachrichten. "Es ist meines Erachtens nicht ok, dass Leute so dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung", wehrt sich der Influencer in einem Clip und erhält dafür viel Unterstützung.

Für gewöhnlich sieht Marc Eggers (38) seine Aufgabe darin, "für gute Laune zu sorgen". Doch nun meldet sich der Ballermann-Sänger mit einer ernsten Videobotschaft an seine Instagram-Follower. Der 38-Jährige bekomme "seit Monaten unzählige homophobe Beleidigungen, wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter."

Es sei "krass, das zu lesen", so Eggers. "Ich bin erschrocken darüber". Der Influencer erklärt weiter: "In der heutigen Zeit habe ich nicht gedacht, dass es so extrem ist und über so eine lange Zeit. Es ist einfach nur traurig".

Auslöser für den Hass: Eggers' Romanze mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35). Den Namen Bill Kaulitz nennt Eggers in seinem Video nicht explizit. Der Sänger war der erste Mann, mit dem sich der Entertainer zeigte. Auf dem Münchner Oktoberfest 2023 turtelten die beiden Männer innig. Ein Jahr später besuchten sie ebenfalls zusammen die Wiesn.

"Nicht ok, dass Leute so dermaßen beleidigt werden"

Er könne damit leben, wenn jemand sage "wenn sich zwei Männer küssen, das ist nicht meine Welt", erklärt Marc Eggers in seinem Clip. "Es ist meines Erachtens nicht ok, dass Leute so dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung", so der Influencer weiter. "Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Trans-Frau heirate oder wie auch immer", das sei ausschließlich seine Sache.

Video News

"Wichtig den Mund aufzumachen"

Marc Eggers will sich nicht als Opfer darstellen, aber es sei ihm "wichtig, den Mund aufzumachen". Er denke auch an andere Menschen, die im Netz Hass ausgesetzt sind, ohne in der Öffentlichkeit zu stehen. Er wolle nicht nur für Personen sprechen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung angefeindet werden, sondern auch für Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion diskriminiert werden.

Von seinen prominenten Followern erfährt Marc Eggers Unterstützung. Ballermann-Kollegin Mia Julia (38) schickt Emojis in Form eines Herzens und einer Regenbogenflagge. "Bleib wie du bist", schreibt Pietro Lombardi (32). "Wichtige Worte", kommentiert Ann-Kathrin Bendixen (25) alias Affe auf Bike. Die Influencerin war letztes Jahr bei "Let' Dance", ab dem 21. Februar ist Marc Eggers Kandidat bei der Tanzshow.

Über seine Romanze mit Bill Kaulitz hielt sich Marc Eggers stets bedeckt. Der Sänger hat in seinem Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz vor Kurzem verraten, dass die Beziehung mit Eggers gescheitert sei.