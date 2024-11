Zuletzt Ersatzfahrer „Es ist hart“: Mick Schumacher kehrt der Formel 1 den Rücken

Hat vorerst keine Zukunft in der Formel 1: Mick Schumacher. (lau/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 16:15 Uhr

Zuletzt war er lediglich Ersatzfahrer, nun scheidet Mick Schumacher ganz aus der Formel 1 aus. Er wolle sich in Zukunft auf die Langstrecken-WM konzentrieren, erklärte der 25-Jährige.

Michael Schumachers (55) einziger Sohn Mick Schumacher (25) wird künftig in der Formel 1 keine Rolle mehr spielen. Wie das Mercedes AMG F1 Team am Donnerstag (28. November) bekannt gegeben hat, scheidet der Ersatzfahrer zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch aus. Schumacher war in der Saison 2021 erstmalig in der Formel-1-Weltmeisterschaft angetreten, kam in den vergangenen zwei Jahren jedoch nicht über den Status eines Ersatz- und Simulatorfahrers hinaus.

Mick Schumacher: "Es ist hart, diese Autos im Rennen zu beobachten"

Schumacher bleibt dem Rennsport jedoch auch in Zukunft erhalten. Der 25-Jährige wird im kommenden Jahr, wie schon 2024, in der Langstrecken-WM für den französischen Rennstall Alpine antreten. Das bestätigt er auf seinem Instagram-Profil.

Seinem bisherigen F1-Team dankt Schumacher ausdrücklich für die zurückliegenden zwei Jahre. "Sie haben mich zweifelsohne zu einem erfahreneren Rennfahrer gemacht, weil ich die technische Seite besser kennengelernt habe", wird er vom Mercedes-Team zitiert. Und weiter: "Aber diesen Autos beim Rennen zuzusehen und nicht selbst im Cockpit zu sitzen, ist hart. Ich möchte mich wieder zu 100 % auf den Rennsport konzentrieren. Ich möchte mich voll und ganz auf die sportliche Seite des Motorsports konzentrieren. Letztendlich ist es der Rennsport, den man als Fahrer betreiben will, es ist der Rennsport, der einem das Gefühl gibt, das man liebt."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (52) dankte seinem scheidenden Testfahrer ebenfalls. Er sagte: "Micks harte Arbeit, sein Fleiß und seine Entschlossenheit in seiner Rolle als Ersatzfahrer waren in den vergangenen zwei Jahren für das Team von entscheidender Bedeutung."

Der zuletzt durch den Weggang von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) freigewordene Platz im Cockpit von Mercedes AMG geht für die kommende Saison an den 18 Jahre alte Kimi Antonelli (18), der somit aus dem Nachwuchsfahrerprogramm von Mercedes aufsteigt. Das vorletzte Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison findet am 1. Dezember in Katar statt.