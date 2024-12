Sind die Original-Stars mit dabei? Es ist offiziell: Die Kultsitcom „Scrubs“ bekommt ein Reboot

Die "Scrubs"-Stars Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison. (hub/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 12:48 Uhr

Die Fans der Kultsitcom "Scrubs - Die Anfänger" dürfen sich freuen: Die Serie bekommt eine Neuauflage. Und auch die Stars des Originals könnten mit dabei sein.

Die Gerüchte halten sich schon länger, nun scheint es offiziell zu sein: Die Serie "Scrubs – Die Anfänger" bekommt offenbar tatsächlich ein Reboot. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "Deadline". Das Projekt befindet sich dem Bericht zufolge in der Entwicklung bei ABC. Zuvor sei die "größte Hürde" für die Neuauflage überwunden worden: Der Serienschöpfer und ausführende Produzent Bill Lawrence (55) konnte für die Serie gewonnen werden.

Der 55-Jährige steht derzeit dem Bericht zufolge exklusiv für Warner Bros TV unter Vertrag. Nach wochenlangen Verhandlungen sei eine Vereinbarung erzielt worden und er könne nun das "Scrubs"-Reboot für Disneys 20th TV und ABC entwickeln. Als Showrunner werde er aber nicht fungieren, heißt es weiter.

Kehren die Original-Stars zurück?

Mit der Rückkehr von Bill Lawrence sollen laut "Deadline" die Chancen gut stehen, dass auch die ursprünglichen "Scrubs"-Stars für die Neuauflage zurückkehren könnten. Gut möglich also, dass im Reboot wieder Zach Braff (49), der John "J.D." Dorian spielte, Sarah Chalke (48, Elliot Reid), Donald Faison (50, Christopher Turk) und John C. McGinley (65, Perry Cox) mit dabei sind. Ungewissheit soll noch bei Judy Reyes (57) herrschen, die als Carla Espinosa im Original zu sehen war. Sie hat eine feste Rolle in der neuen Dramaserie "High Potential".

Bill Lawrence erklärte im Oktober in einem "Deadline"-Interview, dass er sich die neue "Scrubs"-Serie als eine Mischung aus einem Revival, bei dem die Original-Charaktere wieder auftauchen, und einem Reboot vorstellt, bei dem das ursprüngliche Konzept mit neuen Figuren aufgemotzt werde.

Die Dramedy-Sitcom "Scrubs – Die Anfänger" lief von 2001 bis 2010 mit sehr großem Erfolg. Die Serie drehte sich um das "Sacred Heart Hospital" und die dort arbeitenden Ärzte und Krankenhausmitarbeiter.