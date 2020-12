16.12.2020 12:10 Uhr

Es ist offiziell: Mike Heiter ist wieder glücklich vergeben!

Schon seit längerer Zeit wird spekuliert ob Mike Heiter wieder eine neue Frau an seiner Seite hat. Jetzt bezieht das neue Liebespaar endlich selbst Stellung dazu und verkündet, dass sie schon seit drei Wochen offiziell zusammen sind.

Mike Heiter (28) ist nicht mehr länger Single. Der Ex-„Love Island„-Kandidat stellt seine neue Freundin Laura Morante (30) („Are you the One?“) jetzt der Öffentlichkeit vor. Im Interview mit RTL berichten die zwei Reality-Sternchen über ihre Leben als Paar.

Wer ist Laura Morante?

Mikes neue Freundin ist die Trash-TV-Darstellerin Laura Morante. Sie war in der letzten Staffel von „Are you the One?“ (RTL-Datingshow) dabei. Laura ist Friseurmeisterin und arbeitet im Salon „Morante Hair“ ihrer Familie in Essen. Ihr Instagram-Profil ist derzeit auf privat gestellt. In dem Interview verrät sie was sie an Mike besonders mag: „Ich schätze alles an ihm. Mike ist für mich einfach perfekt.“ Das klingt sehr verliebt.

Sie kennen sich schon seit der Schulzeit

Auch Mike schwebt auf Wolke sieben. Er erzählt, dass Laura und er sich zwar schon länger kennen, aber wirklich was gelaufen ist da nie. Das Liebespaar traf nämlich das erste Mal in der Schule aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt war Mike in der 6. Klasse und von der ersten Sekunde an begeistert von seiner Laura. Noch vor drei Monaten war Mike Heiter mit Elena Miras (28) zusammen, die behauptet erst kürzlich, dass das mit Mike und Laura schon länger laufen soll, Angeblich während Elena noch mit Mike zusammen gewesen ist. Mike streitet das aber ab.

Mike und Laura waren schonmal ein Paar

Seit der Schulzeit himmelte Mike Heiter Laura Morante an. Die beiden geben im Interview sogar zu, schon mal ein Paar gewesen zu sein, vor über sechs Jahren. Mike und Laura waren zu dieser Zeit beide zu unreif für eine ernsthafte Beziehung, wie sie im Interview gestehen. Jetzt ist aber alles anders. „Es harmoniert alles“ sagt Laura während Mike dabei verlegen nach unten schaut. Die zwei wirken wie ein frisch verliebtes Paar. Ihre alte Liebe ist wohl nie wirklich erloschen.

Galerie

Laura weiß was sie will

Laura Morante gibt im „RTL“-Interview offen zu, dass sie es stört, dass ihr Freund Mike Heiter permanent in Verbindung mit Elena Miras gebracht wird: „Wenn man Mike hört, dann verbindet man ihn automatisch mit Elena. Das ist das, was wir jetzt irgendwie breaken müssen.“ Laura weiß ganz genau was sie will und was sie nicht will. Trotzdem macht es nicht den Anschein als wäre die Friseurmeisterin auf Kriegsfuß mit der 28-Jährigen: „Mike und Elena sind immer miteinander verbunden, wegen der Kleinen.“

Elena zieht sich zurück

Die Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter Aylen (2) Elena Miras gibt sich stets cool und gelassen. Jetzt bröckelt ihre sonst so lässige Fassade. Die 28-Jährige gibt auf Instagram bekannt, dass sie eine Social-Media Pause einzulegen wird. Die ehemalige „Love Island“-Gewinnerin wird sich für unbestimmte Zeit zurück ziehen. Ob das etwas mit dem plötzlichen Liebes-Outing ihres Ex Mikes zutun haben könnte? Oder ist das alles nur Show? Schließlich weiß Elena ja schon länger von der Beziehung der beiden.

Mike Heiter bald im Dschungel?

Ob Elena ihren Ex Mike schon bald in der nächsten Staffel des Dschungel-Camps sehen wird? Immer wieder tauchen die Gerüchte auf, dass Mike einer der neuen Kandidaten sein soll. Damit würde er ein Jahr nach seiner Ex-Freundin in die Reality-Show einziehen. Ob Elena das freuen wird? Wir glauben eher nicht. Wir sind aber sehr gespannt, wie Mike sich im Dschungel schlagen wird. Seine Teilnahme wäre zumindest die erste längere Trennung von seiner neuen Freundin Laura.

TSK