Privat ist sie seit 25 Jahren glücklich „Es ist tragisch“: So geht es Ulrike Frank mit ihrem „GZSZ“-Liebesaus

Ulrike Frank in ihrer Rolle als Katrin Flemming in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL). (rho/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 08:33 Uhr

Für Ulrike Frank stand bei "GZSZ" eine große Veränderung an: Ihre Rolle Katrin Flemming ist wieder Single. "Katrin muss sich erst einmal wieder emotional berappeln", verrät die Schauspielerin.

Für Ulrike Franks (55) Rolle Katrin Flemming beginnt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein neuer Lebensabschnitt: Sie hat sich von ihrer Serienliebe Tobias (Jan Kittmann, 41) getrennt. "Es ist tragisch, dass zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, trotzdem keinen Weg finden, diese Liebe zu leben", kommentiert die Schauspielerin das Liebesaus im Interview mit RTL.

Versöhnung ausgeschlossen?

Fans der Serie, die das Liebesaus verfolgen, würden sich wohl über ein Comeback freuen. Dazu sagt die Schauspielerin: "Bei aller Verletztheit liebt Katrin Tobias immer noch. Er fehlt ihr. Sie hatten wunderschöne gemeinsame Zeiten, in denen sie sich als starke Partner begegnet sind. Ein Liebescomeback macht allerdings nur Sinn, wenn Tobias damit klarkommt, dass eine Katrin Flemming ihre eigene Meinung hat und sie auch durchsetzen kann und möchte."

Stattdessen spricht die Wahl-Berlinerin über die Zukunft ihrer Single-Rolle: "Katrin muss sich erst einmal wieder emotional berappeln. Zum Glück hat sie in Maren eine tolle beste Freundin, die ihr Halt gibt. Auch Gerner, als ewiger Partner in Crime, ist für sie da, und sogar Emily zeigt Mitgefühl. Doch gerade in der Zusammenarbeit knirscht es, was immer wieder zu Irritationen führt, denn Katrin stürzt sich voll in die Arbeit, um ihren Liebeskummer zu überwinden."

Die Rolle mimt Ulrike Frank seit 22 Jahren, nun sagt sie: "Ich mag Katrin als Single gerne. Sie ist ja grundsätzlich eine selbstbewusste, schlagfertige, unabhängige Frau. Wenn sie die Trennung verarbeitet hat, können wir vielleicht auch wieder mit spannenden Begegnungen, erfrischendem Schlagabtausch und trockenen Kommentaren rechnen."

Privates Liebesglück

Privat kann sich die 55-Jährige ein Leben ohne ihren Partner längst nicht mehr vorstellen. Seit 25 Jahren ist Frank mit dem Komponisten Marc Schubring verheiratet. "Was auch passiert, wir nehmen es an, teilen Freud und Leid, fürchten keine Herausforderungen, gehen aufmerksam und vertrauensvoll miteinander um, nehmen Anteil, bleiben neugierig, sorgen dafür, dass der Humor nicht zu kurz kommt – wobei Marc als gebürtiger Berliner da leicht im Vorteil ist", schmunzelt sie auf die Frage nach ihrem Ehegeheimnis.

Sie genießen das Leben zu zweit, so Frank, "können auch gut mal allein sein, bewundern und schätzen uns." Aber vor allem sei da die Liebe. "Bedingungslos, mit allen Macken, Stärken und Schwächen, voller Lebendigkeit, Ehrlichkeit und Dankbarkeit lieben wir uns", schwärmt Frank.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+.