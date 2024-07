Beim dritten Date im Theater „Es war heiß“: Lily Allen über David Harbours Verführungsmethode

Lily Allen und David Harbour sind seit 2019 ein Paar und seit 2020 miteinander verheiratet. (the/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 22:46 Uhr

Lily Allen hat in einer neuen Podcast-Folge ausgeplaudert, wie es ihr heutiger Ehemann David Harbour schaffte, sie während ihres dritten Dates im Theater zu verführen.

Der US-amerikanische "Stranger Things"-Star David Harbour (49) hat seine heutige Ehefrau Lily Allen (39) offenbar beim dritten Date mit seiner Verführungskunst von sich überzeugen können. Und das obwohl die Sängerin aufgrund ihrer britischen Natur mit einer derartigen Offensive erstmal nicht umzugehen wusste, wie sie ihrer Freundin Miquita Oliver (40) in ihrem gemeinsamen Podcast "Miss Me?" erzählt.

In der Podcast-Episode erzählt Allen: "Wir waren ein paar Mal miteinander aus. Wir waren ein paar Mal zum Essen verabredet und als ich das dritte Mal mit ihm ausging, gingen wir ins Theater, um uns die Lehman-Trilogie anzusehen. Es ist ein sehr langes Stück, es besteht aus drei Teilen, es gibt zwei Pausen", erinnert sich die Sängerin zurück. "Ich glaube, es war im ersten Teil des Stücks, im ersten Drittel, als er einfach meine Hand ergriff und anfing sie zu streicheln – fast so, als würde seine Hand mit meiner schlafen."

Im Theater war es "heiß"

Es sei sehr intensiv gewesen, aber sie sei sehr "englisch" gewesen in diesem Moment und habe gedacht: "Oh mein Gott, diese Person mag mich – sie will mit mir intim sein." Daraufhin habe ihr Harbour ins Ohr geflüstert: "Sollen wir einfach von hier verschwinden?" Es sei wirklich schwer gewesen, Karten für dieses Stück zu bekommen, aber sie seien trotzdem einfach gegangen. "Und der Rest ist Geschichte", so Allen. Sie habe so etwas vorher noch nie erlebt. "Es ist nicht gerade britisch, beim dritten Date meine Hand zu nehmen und sie zu streicheln. Und es war auch noch in einer Umgebung, in der ich nichts sagen konnte. Es war heiß."

Seit Mitte März veröffentlicht Lily Allen zusammen mit der britischen Fernsehmoderatorin Miquita Oliver zweimal wöchentlich neue Episoden ihres Podcasts "Miss Me?", den sie jeweils an ihren Wohnorten Brooklyn und London aufnehmen. Mit ihren Gesprächen rund um heikle Themen schaffen es die Frauen regelmäßig in die Top Ten der britischen Podcast-Charts.

Lily Allen ist seit September 2020 mit David Harbour verheiratet, ihre Beziehung begann 2019. Aus ihrer ersten Ehe mit Sam Cooper (46) stammen ihre beiden Töchter Ethel Mary (12) und Marnie Rose (11).