ESC: Favoriten auch in den Musik-Charts gefragt

Donnerstag, 16. Mai 2019 10:22 Uhr

Die Niederlande, Frankreich, Italien und die Schweiz gehören bei den Buchmachern zu den Top-Favoriten des diesjährigen „Eurovision Song Contests“. Und auch bei den Musikfans in ihrer Heimat kommen die Teilnehmer hervorragend an, wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt.

Der niederländische Kandidat Duncan Laurence (25) mit „Arcade“, verbessert sich in den Dutch-Charts aktuell von Platz zehn auf acht und fährt seine bislang höchste Platzierung ein (Hier geht’s zum Video!). Singer-Songwriter Mahmood (26) mit „Soldi“, der das begehrte „Sanremo Music Festival“ gewann, stand sogar starke sechs Wochen an der Spitze der italienischen Hitliste.

Luca Hänni (24) ging 2012 als Sieger aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hervor und ist ebenfalls kein Unbekannter. Seine „ESC“-Nummer „She Got Me“ schaffte es in der offiziellen Schweizer Hitparade bis an die elfte Stelle. Für den französischen Beitrag „Roi“ von Bilal Hassani (19) sprang immerhin Rang 23 heraus (Hier geht’s zum Video!)

Weitere hohe Platzierungen der Acts aus Portugal Conan Osíris (30) mit „Telemóveis“ (hier geht’s zum Video!), auf dem zehnten Platz und Spanien mit Miki (30) und dem Song „La venda“ auf Platz 13, spiegeln das hohe Interesse der europäischen „Eurovision“-Anhänger im Vorfeld der Veranstaltung wieder.

In die Offiziellen Deutschen Charts sowie die Ö3 Austria Top 40 konnten die Sisters mit „Sister“ , oder auch Paenda (31) mit „Limits“ bislang nicht vordringen (hier geht’s zum Video!). Doch das heißt noch lange nichts, denn oftmals werden die höchsten Positionen erst nach dem Event erreicht. So z.B. bei Michael Schulte (29) mit „You Let Me Walk Alone“, 2018 auf Rang drei oder Ann Sophie (28) mit „Black Smoke“, 2015 auf Rang 26 (hier geht’s zum Video!).

In Österreich war dies unter anderem bei den Kandidaten der letzten beiden Jahre, Cesár Sampson (35) mit „Nobody But You“, 2018 auf Platz eins und Nathan Trent (27) mit „Running On Air“, 2017 auf Platz 18, der Fall (hier geht’s zum Video!).

GfK Entertainment ermittelt folgende Musik-Charts in Kooperation mit den lokalen Branchenverbänden: Offizielle Deutsche Charts (Deutschland, Bundesverband Musikindustrie), Ö3 Austria Top 40 (Österreich, IFPI Austria), Offizielle Schweizer Hitparade (Schweiz, IFPI Schweiz), Classements officiels de la musique enregistrée (Frankreich, SCPP & SNEP), Top of the Music (Italien, F.I.M.I.), Listas oficiales de ventas (Spanien, Promusicae), Recorded Music Charts (Portugal, AFP), Dutch Charts (Niederlande, NVPI) und Ultratop (Belgien, BEA).