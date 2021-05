ESC-Gewinner: Drogenvorwürfe sind „wirklich verletzend“

24.05.2021 13:05 Uhr

Zuschauer wollen entdeckt haben, wie der Sänger der ESC-Gewinner Maneskin im TV gekokst hat. Damiano David möchte sich am heutigen Montag testen lassen.

Maneskin zeigten sich überglücklich, dass sie am 22. Mai mit dem Song „Zitti e buoni“ den 65. Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen haben. Die Freude wurde allerdings schnell von Vorwürfen überschattet, dass Damiano David (22), der Sänger der italienischen Rockband, angeblich während der Show Kokain konsumiert habe. Im britischen Frühstücksfernsehen spricht die Gruppe darüber, wie sehr diese Anschuldigungen schmerzen.

“I feel really offended, these kind of things are outrageous”

