ESC-Star Bilal Hassani: Hat Beyonce sein ganzes Geld kassiert?

Samstag, 13. Juli 2019 21:49 Uhr

Mit seinem Beitrag für Frankreich beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“ wurde Bilal Hassani (19) selbst zum Star. Durch sein feminines Auftreten wurde der zierliche Franzose von vielen mit ESC-Legende Conchita Wurst verglichen. Doch zu wem schaut er tatsächlich auf?

Im Interview mit klatsch-tratsch.de verriet der „Roi“-Sänger jetzt , dass er von Popstar Beyonce „total besessen“ sei. „Ich bin ein Riesenfan und habe schon sehr viel Geld für sie ausgegeben, um mir fünf Konzerte von ihr anzusehen.“

„Vielen Dank Beyonce“

Er höre ihre Musik hoch und runter und habe schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um seinem Star nahe zu sein. „Ich war wegen ihr schon mehrmals so pleite, dass ich nicht mit meinen Freunden ausgehen konnte.“ Die hohen Ticketpreise dürften schon so manchem Fan ein Loch in die Tasche gebrannt haben.

Doch Bilal nimmt das alles mit Humor: „Also nochmals vielen Dank Beyonce, dass du mein ganzes Geld genommen hast“, ruft er lachend. Wenn es weiterhin so gut für ihn läuft, dann dürften Konzertbesuche bei Beyonce für ihn bald kein Problem mehr sein.